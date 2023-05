Hockey-Trainerlegende Rüdiger Hänel ist überraschend am vergangenen Montag im Alter von 64 Jahren gestorben. Der FIH-Mastercoach und langjährige Trainerausbilder beim Deutschen Hockey-Bund war eine der prägenden Persönlichkeiten in der Trainerausbildung in Deutschland. Zudem führte er die deutschen Hockeydamen 1992 zur olympischen Silbermedaille.

Von 2019 bis 2022 war er Cheftrainer beim Dürkheimer Hockeyclub und hat in dieser Funktion auch die DHC-Trainerschule aufgebaut. „Mit großer Fassungslosigkeit hören wir vom plötzlichen Tod Rüdigers,“ sagt Detlef Nehrdich. Er habe im DHC zahlreiche Jugendliche und Erwachsene für die Aufgaben eines Trainers begeistert und ausgebildet und dabei auch tiefe menschliche Spuren hinterlassen, so der DHC-Präsident weiter. „Er war eine Bereicherung für unseren Club und den Hockey-Sport im Allgemeinen. Seine ruhige, offene und warmherzige Art werden wir nun für immer vermissen. Unser tiefes Mitgefühl gehört seinen Angehörigen und Freunden.“