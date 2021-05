Geht der Spielbetrieb im Hockey weiter oder nicht? Und wenn ja, dann wie? Für die Herren und Damen des Dürkheimer HC wäre das schon wichtig zu wissen. Sowohl das Männer- als auch das Damen-Team sind Spitzenreiter in ihren Spielklasse.

Der Deutsche Hockeybund (DHB) hat bereits am Samstag eine Richtlinie für die Bundesligavereine herausgegeben. Der Spielbetrieb für den Rest der laufenden Saison ist ausgesetzt . Nun zogen die Landesverbände und die Regionalverbände in einer Videokonferenz des Bundesausschuss nach: Auch hier wird die aktuelle Feldsaison bis zum 31. Juli 2020 unterbrochen. Weiter heißt es, dass für den Zeitraum danach erst einmal noch Szenarien entwickelt werden, wie es weitergehen kann. Eine Taskforce im Landesverband Rheinland-Pfalz möchte zwei Varianten diskutieren. Entweder soll die aktuell unterbrochene Feldsaison in der Spielzeit 2020/21 unter Mitnahme der Punkte und Tore fortgesetzt werden. Oder die Saison 2019/20 wird ohne Auf- und Absteiger endgültig beendet. Die Taskforce will Details dazu am heutigen Freitag vorstellen. Der Bundesausschuss wird sich am 27. April dann in einer weiteren Videokonferenz abstimmen. Im Jugendbereich kann laut der Direktive des DHB frühestens nach den Sommerferien wieder gespielt werden. Ob dann noch Möglichkeiten für überregionale Meisterschaften oder sogar Deutsche Meisterschaften bestehen, werde derzeit noch diskutiert.

Andreas Schanninger weiß nicht, was er davon halten soll

Die Herren des Dürkheimer HC stehen aktuell in der 2. Regionalliga auf dem ersten Tabellenplatz. Coach Andreas Schanninger macht im Gespräch mit der RHEINPFALZ klar, dass die vom Landesverband in dieser Woche kommunizierte Vorgehensweise für ihn und seine Spieler doch eher unbefriedigend ist. „So wie ich das sehe, sind das zwei Szenarien, über die diskutiert werden soll, die beide nicht für uns und wohl auch viele andere Mannschaften gut sind“, sagt der Trainer und erklärt: „Dass wir die bisherigen gesammelten Punkte und die Tore in die nächste Feldrunde nehmen sollen, darunter kann ich mir irgendwie gar nichts vorstellen. Und die Saison ohne Auf- und Absteiger abzubrechen, ist für mich auch keine gute Lösung.“ Schanninger weiß deshalb nicht so richtig, was er von den aktuellen Vorgaben halten soll. „Mir fehlt da eine einheitliche Vorgehensweise. Die Handballer haben ihre Saison zuletzt abgebrochen, die Basketballer spielen nicht mehr. Doch im Hockey wird immer noch weiter diskutiert“, sagt der Dürkheimer Coach, der erzählt, dass seine Spieler schon seit fünf Wochen individuell trainieren und „immer noch heiß auf die Fortsetzung der Feldrunde sind“.

Herren haben Aufstieg und Meisterschaft vor Augen

Als Spitzenreiter haben die Dürkheimer die Meisterschaft und die Rückkehr in die 1. Regionalliga vor Augen. Doch die derzeitige Situation lässt den Schluss zu, dass es keine Meisterschaft und Aufstieg geben könnte. „Wir waren gespannt, was entschieden werden sollte. Wie schon gesagt: Im Handball und Basketball hat man die Saison beendet. Es gab Meister, aber keine Absteiger. Ich weiß nicht, warum man das beim Hockey nicht machen kann. Eine Auffüllung der Ligen mit mehr Mannschaften können wir im Hockey eigentlich gut verkraften.“

Die Damen des Dürkheimer HC sind ebenfalls Spitzenreiter

Wie den Herren geht es auch den Oberliga-Damen des Dürkheimer HC. Die sind aktuell auch Tabellenführer. Und nun kann für sie das Szenario eintreten, dass die bisherigen Erfolge wertlos waren. „Ich verstehe nicht, warum man nun nur noch über diese zwei Szenarien, entweder in die nächste Runde die Punkte mitnehmen oder ganz abbrechen, diskutiert. In den Niederlanden wird ja beispielsweise die Feldrunde zum Beispiel noch bis spät in den November absolviert. Aber gut: Es ist keine leichte Entscheidung“, sagt Schanninger, der betont: „Wir warten weiter und hoffen, dass wir irgendwann zumindest in kleinen Gruppen das Training wieder aufnehmen können. Das Wichtigste ist aber, dass alle gesund bleiben.“