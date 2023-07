Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Sie haben in den letzten Wochen darauf hingearbeitet, am Samstag um 17 Uhr ist es so weit: die DHC-Herren spielen am Samstag um 17 Uhr in einem richtigen Finalspiel zuhause gegen den Tabellenersten Rüsselsheimer RK um die Meisterschaft und den Aufstieg in die Erste Regionalliga. Die Stimmung im Team ist gut, alle wollen dabei sein.

„Es liegt was in der Luft,“ erzählt DHC-Trainer Andreas Schanninger, dass in dieser Woche die Trainingsbeteiligung so hoch war, wie lange nicht. Auch die Angeschlagenen versuchen, sich durchzubeißen.