Die Dürkheimer Damen haben den Pokal der Oberligisten mit einem 2:0-Sieg über den HTC Neunkirchen gewonnen. In einem druckreichen Spiel bestimmte der DHC über weite Strecken souverän das Geschehen auf dem Rasen.

Die DHC-Damen feierten diesen besonderen Pokalsieg: Zwar waren es nur drei Spiele bis zum Titel, aber die hat der DHC souverän gemeistert. Die Dürkheimer Torhüterin Johanna Schanzenbächer war zu recht stolz darauf, dass sie und ihre Abwehr keinen einzigen Gegentreffer hinnehmen mussten. Denn auch dem Finalgegner HTC Neunkirchen gelang es nicht, den Ball im Tor unterzubringen.

Die Dürkheimerinnen hatten im Vorfeld Respekt vor dem HTC gehabt. Mit der körperlichen Spielweise der Saarländerinnen tun sich die DHC-Damen immer schwer. Zwar gehörte das Spiel insgesamt nicht zu den Besseren, der DHC machte durchaus Fehler in der Ballannahme, aber die Damen fanden trotzdem gut ins Spiel, machten gleich zu Beginn Druck auf den gegnerischen Kreis. Nach zehn Minuten konnte Aimée Mansiz über die rechte Seite kommend das 1:0 erzielen. Angriffe des HTC konnte der DHC in dieser Phase stets früh klären, so dass im Dürkheimer Schusskreis nicht all zu viel passierte.

Mit kurzen Pässen über die Außenseiten

Um den körperbetonten Zweikämpfen im Spielaufbau aus dem Weg zu gehen, ließ Trainer Rüdiger Hänel seine Damen nach der Viertelpause mehr mit kurzen Pässen über die Außenseiten kommen. Die Gastgeberinnen waren in dieser Phase sehr dominant und so war das 2:0 durch Lara Wittmer nach schöner Vorarbeit von Carlotta Boettger und Alina Klein kurz vor der Pause die logische Konsequenz.

Als Absicherung gegen Schlenzbälle stellte Hänel nach der Pause im Sturm um. Zwar gelang es dem HTC einmal im dritten Viertel, die Dürkheimerinnen gefährlich mit einem Schlenzball auszukontern, aber Abwehrspielerin Marlene Allgeier konnte den Anschlusstreffer verhindern.

Der DHC hatte nun aber mehr und mehr Probleme, den Ballbesitz zu halten, trotzdem ergaben sich noch weitere Torchancen, die aber nicht in Zählbares umgemünzt werden konnten. Eine gute Chance vergab Michèlle Stattmüller als sie am langen Pfosten stehend einen Pass von Julia Eitel nicht im Tor unterbringen konnte.

Neunkirchenerin von Mitspielerin getroffen

Im dritten Viertel musste das Spiel länger unterbrochen werden. Eine Neunkirchener Spielerin hatte sich verletzt, nachdem sie von der eigenen Mitspielerin getroffen worden war. Kurz vor Spielende bekam der HTC eine kurze Ecke zugesprochen und hatte damit die Chance doch noch zu verkürzen, aber der Torschuss verfehlte das Ziel knapp. So blieb es beim Sieg der Dürkheimerinnen.

Vanessa Attar freute sich anschließend über einen verdienten Pokalsieg: „Wir haben ein gutes Pressing gespielt und absolut verdient gewonnen!“ Auch Giovanna di Fede, die in der Jugend mal für den HTC gespielt hatte war im Großen und Ganzen zufrieden mit dem Spiel: „Wir haben sonst aber sehr konstant das Spiel unter Kontrolle gehabt. “

Einen richtigen Pokal oder Wimpel gab es nicht für die DHC-Damen, aber es bleibt zu hoffen, dass sie die einzigen Titelträgerinnen dieser außergewöhnlichen (Corona-) Pokalrunde bleiben.

So spielten sie

Dürkheimer HC: Johanna Schanzenbächer – Marlene Allgeier, Vanessa Attar, Svenja Ballreich, Carlotta Boettger, Julia Eitel, Giovanna di Fede, Dorothee Frey, Alina Klein, Hannah Kuhn, Aimée Mansiz, Michèlle Stattmüller, Lilly Wiesmann, Lara Wittmer und Rike Wöste.