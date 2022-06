Wegen drastischer Einnahmen-Verluste muss der Dürkheimer Hockey-Club ein neues Konzept für seine Finanzen erstellen. Auch eine Beitragserhöhung gehört dazu.

Zusätzliche Spenden sind in der derzeitigen Lage sehr willkommen. So wirbt auch der Förderverein um neue Mitglieder. „Das strukturelle Ungleichgewicht war schon letztes Jahr vorauszusehen“, sagte Finanzvorstand Manuel Solbach, als er den anwesenden Mitgliedern vorrechnete, warum der Vorstand beschlossen hatte, einen Antrag auf Erhöhung der Beiträge vorzulegen. Denn schon 2021 seien die Einnahmen vor allem im Vergleich zum Vor-Corona-Jahr 2019 zum Teil stark zurückgegangen, wie Solbach zuvor in seinem Rechenschaftsbericht erklärt hatte.

Zudem gab es weniger Zuschüsse, unter anderem durch den Wegfall des Status als Landesleistungszentrum. Außerdem fehlten Einnahmen aus dem Gastroverkauf oder der Eintritte durch den ausgefallenen Spielbetrieb. Zusätzlich seien weniger Mitgliedsbeiträge eingegangen. Wurden die hohen Personalkosten im vergangenen Jahr noch durch das Kurzarbeitergeld aufgefangen, reißen sie in diesem Jahr ein großes Loch in die DHC-Kasse.

30.000 Euro weniger in diesem Jahr

Insgesamt werden die Einnahmen dieses Jahr wohl um 30.000 Euro geringer ausfallen als im Vorjahr. Für 2023 sind sogar 60.000 Euro weniger zu erwarten. Präsident Detlef Nehrdich betonte, dass dies kein Einmaleffekt sei, sondern eine jährliche Lücke, die es zu schließen gelte. Die Lösung solle daher solide sein und aus mehreren Komponenten bestehen.

Die Personalkosten müssten reduziert werden, und durch neue Konzepte beim Wurstmarkt und den Hockeycamps sollten höhere Einnahmen erzielt werden. Um die Belastung vor allem für Familien nicht zu hoch werden zu lassen, soll die Beitragserhöhung laut Vizepräsident Markus Koch in zwei Schritten jeweils zum 1. Januar 2023 und 1. Januar 2024 erfolgen. Die letzte Erhöhung hatte es 2016 für einen Teil der Mitglieder gegeben, für manche liegt sie gar zehn Jahre zurück. Die Notwendigkeit stellte daher auch keines der anwesenden Mitglieder in Frage, mehrere plädierten sogar dafür, diese komplett schon zum nächsten Jahr durchzuziehen.

Neue Mitglieder für den Förderverein

Vom Förderverein sind demnächst bis zu 7000 Euro zu erwarten, kündigte dessen Vorsitzender Thomas Schutt an. In diesem Zusammenhang warb er zum wiederholten Mal eindringlich um neue Mitglieder, um den Hauptverein auch zukünftig adäquat unterstützen zu können.

Für 40 Jahre Mitgliedschaft wurden Mark Oliver Kühn und Erik Volk geehrt, für 50 Jahre Rainer Drumm und Bernd-Martin Kirsch.

Neue Beiträge

Passive Mitglieder: bisher 8 Euro, ab dem nächsten Jahr 9 Euro, ab 2024 10 Euro; Kinder bis sechs Jahre: 12/13/15 Euro; Kinder sieben bis acht Jahre: 17,50/20/21 Euro; 9 bis 25 Jahre: 25/28/30 Euro; ab 26 Jahre: 30/33/36 Euro; Familien: 55/61/66 Euro.