Der zweite von drei Bauabschnitten der Hochwasserrückhaltung Dürkheimer und Erpolzheimer Bruch geht dem Ende entgegen. Am Montag wurde das Aufteilungsbauwerk in der Isenach beim Ungsteiner Sportplatz in Betrieb genommen. Das Gesamtprojekt, das sowohl Hochwasserschutz wie die Entwicklung der Bachauen zum Ziel hat, kostet 17 Millionen Euro.

Mit einem Bagger zog Merlin Hartmann einen großen Sandsack in die Höhe, und ein Teil des Wassers der aus Richtung Ungstein kommenden Isenach konnte in den Mittelgraben fließen. „Das