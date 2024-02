Die Stadtverwaltung will den Hochwasserschutz ausbauen und besser auf Starkregenereignisse vorbereitet sein. Daher soll in Seebach ein Regenrückhaltebecken östlich des Dammwegs entstehen. Es soll eine Fläche von circa 4000 Quadratmeter und ein Volumen von rund 8000 Kubikmeter haben. Bei einer Bürgerveranstaltung stellt die Verwaltung am Dienstag, 19 Uhr, die aktuelle Entwurfsplanung im Ratssaal vor. Zudem soll auf die Ist-Situation des Seebacher Grabens eingegangen werden.