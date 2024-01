Die Pläne für ein Regenrückhaltebecken in Seebach werden konkreter: Der Bauausschuss befasst sich am Donnerstag in gemeinsamer Sitzung mit Werksausschuss und Seebacher Ortsbeirat mit dem Vorhaben. „Starkregenereignisse haben die Notwendigkeit zur Verbesserung des Hochwasserschutzes und Risikominderung im Ortsteil aufgezeigt“, heißt es in der Beschlussvorlage. Mit der Errichtung des Regenüberlaufbeckens am Dammweg sei bereits eine Teilverbesserung erreicht worden. Dieses sei aber nicht für Starkregenereignisse ausgelegt. Deshalb soll in unmittelbarer Nähe das Regenrückhaltebecken entstehen, für das aber noch Grundstücke erworben werden müssen. Nach Vorstellungen der Verwaltung soll das Planfeststellungsverfahren für das Vorhaben eingeleitet werden.

Termin

Ab 14.30 Uhr Sitzung des Bauausschusses mit Ortstermin bei den städtischen Wohnungen an den Drei Mühlen, ab circa 15.30 Uhr weitere Beratungen im Rathaus.