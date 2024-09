Trotz Hitze zufrieden waren die Ellerstadter mit ihrer Kerwe am Wochenende. „Es war bombenheiß“, sagte Bürgermeisterin Elke Stachowiak ( FWG) am Montag im Rückblick. Der guten Laune habe das aber nicht geschadet. Von einer „sehr guten Stimmung“ an den Kerwetagen wusste die Bürgermeisterin zu berichten. Zwischenfälle habe es keine gegeben. Als Höhepunkte bezeichnete Stachowiak die Auftritte der Musiker und die Abholung der Weinprinzessin durch die Kerwebuben zur Eröffnung des Fests am Freitag. Bei einer großen Tombola habe es „tolle Preise“ gegeben. Das eingenommene Geld kommt dabei dem Förderverein der Protestantischen Kita Regenbogen zugute.

„Goldig“ seien die E-Town-Kids gewesen, so die Ellerstadter Bürgermeisterin. Der Kinderchor der Chorgemeinschaft MGV 1845 Ellerstadt hatte die Gäste am Sonntagnachmittag unterhalten. Der Ökumenische Gottesdienst mit Taufe sei von Pfarrer Simon Krug auf Pfälzisch gehalten worden, berichtete Stachowiak.