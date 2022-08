In der Kinderyoga-Reihe hat sich Britta Blankenfuland, Bewegungsmanagerin des Kreises Bad Dürkheim, heute für eine Übung entschieden, die viele aus dem Turnunterricht kennen dürften: die Kerze.

Wann haben Sie zum letzten Mal eine Kerze gemacht? Ist es lange her? Dann ist jetzt der Zeitpunkt, um es wieder zu probieren – mit oder ohne Kinder. Denn die Übungen kann auch von Erwachsenen gemacht werden. Also: Ab auf den Boden. Schon kommt die Frage: „Wie baue ich den Schulterstand auf?“, sagt die Bewegungsmanagerin, die im Landkreis dafür zuständig ist, Menschen niedrigschwellige Sportangebote zu machen.

Was für Kinder „ein Klacks ist“, wie sie sagt, ist für Erwachsene nicht so einfach, „weil die Halswirbelsäule nicht mehr so flexibel ist.“ Trotzdem: Gehen wir’s an. Dafür wird aus der Rückenlage heraus versucht, die Füße in Richtung Himmel zu strecken. „Die Hände stützen den unteren Rücken ab und stabilisieren die Haltung über die Ellenbogen, die auf dem Boden aufgestellt sind. So werden der Po und der untere Rücken abgehoben“, beschreibt Blankenfuland und ergänzt: „Der Rücken sollte so gerade wie möglich sein und das Gewicht auf den Schultern liegen.“

Die Übung bringe Gelassenheit und Ruhe, weil man sich darauf fokussiere, die Beine gerade in der Luft zu halten. „Nach dem Aufbau der Haltung, reichen zwei, drei Atemzüge, dann lässt man den unteren Rücken und die Beine wieder ab“, erklärt Blankenfuland. Je öfter man das macht, desto höher kommt man und desto stabiler steht die Kerze. „Man merkt das, wenn man in die richtige Position kommt und das Gewicht auf die Schultern verlagert ist.“

Die Serie

Drei Frauen aus der Region haben sich zusammengetan, um Menschen in Zeiten der Pandemie in Bewegung zu bringen. Lucie Packheiser, Vera Götz und Britta Blankenfuland haben auf ganz unterschiedliche Weisen mit Sport zu tun. Im Wechsel kann mit ihnen trainiert werden.