Um Gleichgewicht und die Kräftigung der Bein- und Gesäßmuskulatur geht es Gemeindeschwester plus Vera Götz bei der nächsten Übung mit Rollator. So sollen die Beine stark bleiben, um uns durch den Alltag zu tragen.

Warum das so wichtig ist? „Um die Selbstständigkeit und das eigenständige Stehen und Gehen so lange und so gut wie möglich zu erhalten kann man, besonders im Alter, mit Bewegungsübungen, Lockerungs- und Kräftigungsübungen vorbeugen“, erklärt die Gemeindeschwester, die in Teilen des Landkreises Menschen, die über 80 Jahre alt sind, dabei unterstützt, möglichst lange selbstständig zu bleiben. Und sie weiß: „Unsere Beine helfen uns bei vielen täglichen Verrichtungen. Einschränkungen in der Bewegung führen teilweise zu Unselbstständigkeit im Alltag.“ Um das zu verhindern, können schon kleine Übungen helfen – und das geht eben auch am Rollator. Wobei an dieser Stelle noch einmal erwähnt sei: Wird der Rollator für Übungen verwendet, muss unbedingt darauf geachtet werden, dass die Bremsen auf beiden Seiten angezogen sind und er nicht wegrollen kann.

Dann kann es auch schon los gehen: Hinter dem Rollator stehend wird abwechselnd ein Bein nach oben angehoben. „Sie können die Übung als gezieltes Anheben und Absenken der Beine durchführen oder auch als Spaziergang auf der Stelle“, erklärt Götz. Da man kurzzeitig nur auf einem Bein steht, wird das Gleichgewicht trainiert. Das kann verstärkt werden, in dem die Hände nur auf den Griffen liegen und man sich nicht festhält oder man die Übung ganz ohne Griffe macht, der Rollator zur Sicherheit aber vor einem steht. Eine feste Anzahl an Wiederholungen gibt es hier nicht. „Erlaubt ist, was Freude macht und keine Schmerzen bereitet.“

„Sportgerät“ Rollator ist immer dabei

Ein großer Vorteil beim „Sportgerät“ Rollator: Er ist immer dabei, „kann also auch immer mal zwischendurch als solches genutzt werden“, erinnert Götz. So lassen sich Übungen zur körperlichen Fitness „ganz einfach in den normalen Tagesablauf einbauen“. Das sei zu Hause ebenso möglich wie beim Warten an der Haltestelle oder beim Spaziergang im Park. Gerade, wenn man draußen unterwegs ist, sei es wichtig, Wertsachen immer bei sich zu tragen und nie unbeaufsichtigt im Rollator liegen zu lassen, erinnert Götz. „Leider reicht ein kurzer unachtsamer Moment aus und Diebe greifen zu.“

Götz weist darauf hin, dass je nach Nutzung unterschiedliche Rollatormodelle besonders für jemanden taugen. „Dreirädrige Rollatoren eignen sich für den Innenraum, da sie wendiger sind – leider aber auch kippgefährdeter“, erklärt die Gemeindeschwester plus. „Benutzt man den Rollator vorwiegend außerhalb der Wohnung, empfiehlt sich ein vierrädriges Modell.“ Hilfe und Beratung dazu gibt es im Sanitätshaus, fügt Götz an und betont: „Es ist nie zu spät, damit anzufangen.“

Die Serie

Drei Frauen aus der Region haben sich zusammengetan, um Menschen in Zeiten der Pandemie in Bewegung zu bringen. Lucie Packheiser, Vera Götz und Britta Blankenfuland haben auf ganz unterschiedliche Weisen mit Sport zu tun. Im Wechsel kann mit ihnen trainiert werden. Weitere Übungen finden Sie hier.