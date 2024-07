Was für eine Band! Was für eine Show! Was für eine Begeisterung! Das, woran die erfolgreichste deutsche Beatband aller Zeiten, die Rattles aus Hamburg, ihre Fans beim Bad Dürkheimer Limburg-Sommer teilnehmen ließ, war ein berauschendes Feuerwerk von Hits. Es präsentierte die gesamte Laufbahn der 1960 aus der Taufe gehobenen Formation und bot beste Unterhaltung auf höchstem Niveau.

Bassist, Sänger und einzig übrig gebliebenes Gründungsmitglied der Combo, Herbert Hildebrandt, der 1963 zur Gruppe gestoßene Schlagzeuger Reinhard „Dicky“