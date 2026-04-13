Einst fuhr der Schweizer Postbus Lissi, ein Saurer SV2CK aus dem Jahre 1963 in den Schweizer Bergen. Nun chauffiert er an der Weinstraße Oldtimerliebhaber.

In sattem, warmen Gelb mit rotem Zierstreifen und einem weißem Dach steht der Bus „Lissi“ der Schweizer Kultmarke Adolph Saurer aus Arbon am Bodensee im Kanton Thurgau auf dem Parkplatz der Villa Rustica in Wachenheim.

Busse dieses Herstellers sind bekannt für ihre Langlebigkeit und den Einsatz in bergigen Regionen. In den 50er und 60er Jahren prägten sie als Post- und Alpenwägen das Straßenbild in der Schweiz. Heute sind die Schnauzenbusse mit der geteilten Frontscheibe begehrte Oldtimer, die es in unterschiedlichen Varianten gibt. Die Vorderlichter von Lissi sind kreisrund, daneben ist ein rundes Emblem mit dem Posthorn-Markenzeichen angebracht, der Schriftzug Saurer steht auf dem Kühlergrill. Damals wurden die Busse auf Bestellung gefertigt: Auf einem Lkw-Chassis des Typs SV2CK ist ein Omnibusaufbau der Karosseriefirma „Lauber“ montiert. Das Fahrzeug wurde 1963 an einen „Postautohalter“, so ist der Fachbegriff, im Kanton Wallis ausgeliefert.

Lenker auf der „falschen“ Seite

Das Lenkrad ist rechts angebracht, obwohl man auch in der Schweiz auf der rechten Straßenseite fährt. Das ist dem Einsatzbereich geschuldet: Die „Postautos“, wie die Postbusse im Herkunftsland genannt werden, fahren auch auf entlegene Höfe und Weiler. Die engen Serpentinen auf den Bergpässen machten es notwendig, den Hang beim Bergauffahren auf der rechten Seite genau im Blick zu haben, zumal die Straßenränder damals noch häufig unbefestigt waren. Talwärts befand man sich dagegen auf der „sicheren“ Hangseite. Früher musste sich zudem der Fahrer mehr auf das Fahrzeug konzentrieren: Es gibt keine Servolenkung, das Lenken erfordert Kraft und beide Hände am Steuer. Das manuelle Vierganggetriebe mit vier normalen Gängen und vier Schnellgängen wird mit „Zwischengas“ gefahren, was behutsames Schalten erfordert, sonst knarzt es.

Typisch für den Alpenkönig ist die aus drei Metallhörnern bestehende „Posthornhupe“, die den legendären Dreiklang „Düdado“ erzeugt. Die cis-e-a- Tonfolge ist Gioachino Rossinis Ouvertüre zu „Wilhelm Tell“ entlehnt. Seit 1924 gibt es das Signal, das noch heute in der Schweiz auf speziell gekennzeichneten Bergpoststraßen zu hören ist, da bei engen Kehren das Postauto die gesamte Fahrbahn benötigt und sich so dem Gegenverkehr ankündigen kann.

Eine weitere Besonderheit von Lissi ist der „Druckluftanlasser“. Der Motor startet mit Druckluft, ohne Batterie. Das macht das Fahrzeug mit dem Sechszylinder-Dieselmotor auch bei extremen Wetterlagen zuverlässig. Die Zwölf-Volt-Batterie wird nur zur Versorgung der Beleuchtung und für Blinker und Hupe benötigt. Der Bus hat 115 PS, auf ebener Strecke erreicht er 70 km/h, in der Regel ist er heute mit Tempo 50 unterwegs. Peter Deutsch, dem Besitzer und Fahrer des Busses, macht es Freude, Lissi zu fahren: „Alle Leute sind freundlich, viele winken, man wird nicht bedrängt, obwohl man gemütlich unterwegs ist. Das tut richtig gut!“

Beifahrersitz für Einstieg umklappen

25 Fahrgäste haben im Bus Platz, die durch die Seitentür einsteigen, dazu wird der Beifahrersitz umgeklappt. Erst 310.000 Kilometer ist der Motor gelaufen, Lissi war zuvor im Besitz eines Schweizer Privatiers bei Zermatt und gut in Schuss. 2019 erwarb ihn das Speyerer Unternehmen Deutsch Busreisen. Bis 1999 war Lissi im Wallis im Einsatz und diente danach einem weiteren Busbetrieb in der Schweiz als Reservefahrzeug.

Blick in den »Führerstand«. Foto: Cosima Schade

Heute wird Lissi für Sonderfahrten wie Hochzeiten und Geburtstage eingesetzt und dazu festlich geschmückt, auf Wunsch mit einer Schleife für Geburtstagskinder. Die Fahrten führen häufig an die Weinstraße, zum Bad Dürkheimer Fass und zur Villa Rustica. Ein Stück Schweiz in der Pfalz.

Die Serie

Ein Oldtimer ist per Definition ein Kraftfahrzeug, das in die Jahre gekommen ist. Für seinen Besitzer ist es jedoch mehr als ein altes Auto. Es steht für Nostalgie und Entschleunigung – und erfordert manchmal ganz schön viel Bastelarbeit. Wir stellen Oldtimer und ihre Besitzer vor.

