Südwestlich von Freinsheim führt ein Spaziergang vom Schlittgraben zu einem historischen Platz, der heute besondere ökologische Bedeutung hat.

Ab der Freinsheimer Straße zwischen Kallstadt und der L 455 führt ein Weg am Schlittgraben entlang. Wer hier in nördliche Richtung geht, kann in diesen Tagen die reiche Blüte der Sträucher am ausgetrockneten Graben bewundern. Auch fällt in der Uferböschung das gelb blühende Scharbockskraut auf.

Nach einigen Metern mündet der Weg auf eine geschotterte Strecke. Hier wird der Schlittgraben allmählich kahl: Seine Ränder stehen abgemäht und ohne schützende Vegetation für die Tierwelt. Im Gegensatz dazu ist der angrenzende, nach Westen führende Grünstreifen vielfältig bewachsen.

Kurz darauf bietet sich eine Möglichkeit, den Graben zu überqueren. Auf der anderen Seite geht es nach links auf einen grasbewachsenen Weg und vorbei an einer Anhöhe. Als Stützmauer des Geländeabschnitts dient eine teilweise erhaltene Trockenmauer aus ebenmäßig aufgeschichteten Sandsteinen. Dahinter biegt nach rechts ein Weg ab und führt leicht aufwärts, bis eine asphaltierte Strecke erreicht ist. Man verlässt sie aber gleich wieder, um einem unbefestigten Weg in Richtung Freinsheim zu folgen.

Seltene Wildbienen

Von hier hat man einen schönen Blick auf den Hahnenplatz, der südwestlich der Stadt liegt. Jetzt im März sind die Kronen der dort stehenden Edelkastanien noch weitgehend kahl. Aber ihre wuchtigen Gestalten wirken zu jeder Jahreszeit beeindruckend. Manche Bäume sind so alt, dass ihre zu schwer gewordenen Äste zerbrachen oder aus Sicherheitsgründen abgesägt wurden. In den mächtigen Stämmen klaffen große Höhlungen, und einige Stammteile sind zur hölzernen Ruine geworden. Doch wer näher hinschaut, entdeckt in ihnen Bewohner wie seltene Wildbienen.

Einer der ältesten Kastanienbäume zeigt das Nebeneinander von Leben und Tod besonders deutlich: Ein mächtiger Teil seines Stammes steht als abgestorbene Umhüllung da, gewellt, gefurcht und durchlöchert. Aber den lebendigen Teil des Baums bedeckt noch seine Rinde. Er trägt seine Krone mit starken Ästen. Die Knospen versprechen, dass er auch dieses Jahr wieder ein Blätterkleid tragen wird.

Ersatzbiotope für Mauereidechsen

Unüberhörbar kündigen mit vielfältigem Gesang die Stare den Frühling an. Außer ihnen sind hier Meisen, Spechte und andere Höhlenbrüter zu sehen. In den ökologisch wertvollen Altbäumen des Hahnenplatzes ziehen sie ihre Jungen auf. Der Name des Naturdenkmals, wo einst Versammlungen abgehalten wurden, erklärt sich aus alten Urkunden: Darin ist noch die Rede vom „Hain“ oder „Han“.

Der Spaziergang führt um den Platz herum, also zweimal nach rechts, sodass man wieder an den Schlittgraben und Richtung Straße kommt. Auf einer Ausgleichsfläche links vom Weg wurden Ersatzbiotope für Mauereidechsen angelegt, angehäuft aus Bruchsteinen und mit Sandhügeln versehen. Hier sollen Eidechsen leben, die wegen der Sanierungsarbeiten an der Freinsheimer Stadtmauer ihren dortigen Lebensraum verlieren.