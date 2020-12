Ein Schwerverletzter und ein Toter: Das war die Bilanz, die Ärzte und Polizei in Dürkheim am 24. Dezember des Jahres 1860 ziehen mussten.

Vorausgegangen war eine Auseinandersetzung zwischen zwei jungen Männern am Vorabend, die sich um die Gunst einer Frau gestritten hatten. Dabei war der Knecht des Landwirts Klinges aus Grethen von einem eifersüchtigen jungen Dürkheimer durch einen Messerstich lebensgefährlich verletzt worden.

Während die Ärzte den Verletzten medizinisch versorgten, brachte man einen jungen Burschen von Wachenheim mit schweren Kopfverletzungen zur Untersuchung. In diesem Fall ergaben die Ermittlungen, dass der Soldat Grauer aus Seebach und dessen Bruder oberhalb der Stadt mit einer Gruppe betrunkener junger Männer zusammengetroffen und von diesen körperlich misshandelt worden waren. Grauer, „sonst ein sehr braver Bursche“, wie die „Pfälzer Zeitung“ am 26. Dezember in ihrem Bericht über die Vorkommnisse mitteilte, ergriff darauf einen Holzprügel und setzte sich zur Wehr. Wie die Ärzte in Dürkheim feststellten, hatte der Schlag allerdings eine solche Wucht, dass der Schädel des Verletzten zersplittert wurde und er nur wenige Stunden später starb.