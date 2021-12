Zwischen dem 17. November, 18 Uhr, und Dienstag, 14. Dezember, 13 Uhr hat jemand das hintere Kennzeichen eines Autos gestohlen, das im Ludwigshain geparkt war. Dass der Tatzeitraum so lang ist, erklärt die Polizei damit, dass der 36-jährige Fahrer seinen Wagen längere Zeit nicht benutzt und den Diebstahl erst jetzt bemerkt habe. Der Schaden betrage 50 Euro. Hinweise auf den oder die Täter nimmt die Polizei telefonisch unter 06322 9630 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de entgegen.