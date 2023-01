„Gesangbücher und deren Bilder“ lautet das Thema, das zum ökumenischen Bibel-Sonntag am 29. Januar in der protestantischen Kirchengemeinde in Weisenheim am Berg gleich in zweifacher Hinsicht behandelt wird: im Gottesdienst und in Form einer Ausstellung.

„Früher war wohl in jedem Haushalt neben der Bibel auch ein Gesangbuch im Gebrauch: für Gottesdienst, Abendandacht, Gebetszeiten und manchmal auch in schlaflosen Zeiten“, sagt Pfarrer Jörg Schreiner. Zur Konfirmation habe man ein neues Gesangbuch geschenkt bekommen, vielleicht sogar in Leder gebunden und verziert mit einem feinen Spitzentaschentuch in Dreiecksform. Es enthielt nicht nur alte und neue Lieder, sondern auch Psalmen, Gebete und Vorschläge zum Gebrauch. „Wenn man über Katholiken sprach, verwandte man den bekannten Spruch: ,Die hän e anner Gsangbuch!’“

„Viele Lieder sind uns heute fremd und manchmal nur schwierig zu verstehen, können aber eine Hilfe sein, uns einzufühlen und für unseren manchmal schwachen Glauben dazuzulernen“, erklärt der Theologe. Wir könnten in sie „hineinschlüpfen“, wenn uns die rechten Worte fehlten. Der Gottesdienst am Bibel-Sonntag um 10.30 Uhr will den Schatz dieser Glaubenslieder in Weisenheim am Berg nun in den Mittelpunkt stellen. Die Predigt übernimmt der früherer Kirchenpräsident Eberhard Cherdron aus Speyer. Im Anschluss wird im Gemeindesaal in der Kirchgasse 9 die Ausstellung eröffnet. Zu sehen sind über 50 Gesangbücher aus verschiedenen Epochen. Das älteste stammt aus dem 18. Jahrhundert. Dazu werden rund 70 Bilder aus Gesangbüchern gezeigt und erläutert. Auch moderne Gesangbücher sollen zu sehen sein. Die Ausstellung ist am Sonntag geöffnet bis 17 Uhr sowie nochmals zu sehen am Montag, 30. Januar, von 10-16 Uhr oder auf Anfrage unter 06353 1257.