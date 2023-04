„Als ich mit dem Fahrrad zwischen Weisenheim und Kallstadt durch die Weinberge gefahren bin, hatte ich auf einmal das Gefühl, als würde ich jeden Moment in ein riesiges Himmelsauge hineinfahren“ – das berichtet RHEINPFALZ-Leserin Jutta Schlotthauer nach ihrer Fahrradtour am Dienstagabend. Doch was hat es mit dem „Himmelsauge“ auf sich? Dabei spricht man vom sogenannten Halo-Phänomen. „Halo“ stammt aus dem Griechischen und bedeutet so viel wie „Scheibe“. Neben einer Scheibenform kann eine solche Erscheinung in Form von Lichtkreisen, -bögen, -flecken, -säulen oder -ringen auftreten, die weiß oder farbig erscheinen. Sie entstehen, wenn Wasser beim Übergang in den festen Zustand hexagonal, also sechseckig, kristallisiert. Trifft Sonnen- oder Mondlicht auf die frisch entstandenen Eiskristalle, wird es gebrochen und reflektiert. „Das passiert vor allem in den in acht bis zwölf Kilometern Höhe gelegenen zarten Cirrus- oder Cirrostratuswolken“, erklärt Klimatologe Wolfgang Lähne vom Wetterbüro Klima-Palatina. Aber auch eine Halo-Bildung in Polarschnee, Eisnebel oder in der Nähe von Schneekanonen ist möglich.