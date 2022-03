Am Donnerstag startet ein Hilfskonvoi aus drei bis vier großen Lkws von Gönnheim aus Richtung Zamosc in Polen, etwa 60 Kilometer nördlich der ukrainischen Stadt Lwiw. Gerade dabei, ihn auf die Beine zu stellen, sind Sabine und Jochen Theisen von dem Gönnheimer Tiertransportunternehmen Theisen zusammen mit dem befreundeten Gerüstbauer Markus Nachbauer aus Bad Dürkheim. Der Kontakt wurde über einen in Gönnheim wohnenden Polen geknüpft. Durch seinen Bruder erfuhr der Mann, dass es in Zamosc ein Flüchtlinglager gibt.

Riesige Hilfsbereitschaft

Nicht bei dem Transport mitgenommen wird Kleidung. Noch in Planung und nicht ganz spruchreif sei, so Jochen Theisen, ob man auf dem Rückweg 50 ukrainische Frauen und Kinder in einem mitgeführten Reisebus mitnehmen könne. Auf jeden Fall sei die Hilfsbereitschaft riesengroß und auf dem Münchwiesenhof „der Teufel los“ seit Bekanntwerden der Hilfsaktion, freut sich Jochen Theisen. Gebraucht werden haltbare Lebensmittel, Konserven, warme Decken, Hygieneartikel, Babynahrung und -windeln, Taschenlampen und Batterien. Die Spenden können auf dem Münchwiesenhof abgegeben werden, am besten in Gebinden und Kartonagen. Geldspenden investiert die Initiative in medizinische Hilfsmittel. Hier arbeiten die Initiatoren mit der Gesundheitsorganisation Ludwigshafen, GoLu, und dem Katastrophenschutz für die sinnvolle Zusammenstellung der Hilfsmittel zusammen.

Bis 9. März sammelt Jochen Theisen noch Geld für Hilfsgüter unter: https://www.paypal.com/pools/c/8HK4r7WX7T