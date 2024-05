Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Zur Welt gekommen ist Hildegard Karch in der Weimarer Republik. Ihre Jugend haben Nazi-Terror und Zweiter Weltkrieg geprägt, gearbeitet hat sie 36 Jahre lang in der DDR. Ihren Ruhestand genießt die gebürtige Bad Dürkheimerin seit 1984 wieder in der Pfalz. Am 10. Mai feiert sie nun ihren 100. Geburtstag – und hat viel zu erzählen aus ihrem ereignisreichen Leben.

„Viele Grüße aus der DDR.“ Mit diesen Worten hat sich Hildegard Karch 1985 dem damaligen Papst Johannes Paul II. bei einer Audienz im Vatikan in Rom vorgestellt. Auf