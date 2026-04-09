Der Pfälzerwald-Verein Wachenheim feiert auch dieses Jahr wieder sein Hexensteinfest zur Walpurgisnacht. Wie der Verein mitteilt, beginnt das Fest am Donnerstag, dem 30. April um 17 Uhr am Hexenstein auf dem Mittelberg. Er werden laut der Ankündigung des Vereins Schaukel, Slackline, Kinderschminken und Hexenbasteln angeboten; eine Hexenverkleidung ist erwünscht. Ab etwa 18 Uhr findet für die Kinder eine Zaubervorführung statt. Das Team der Ortsgruppe des PWV Wachenheim bietet Bratwurst, Käsebrötchen und Getränke an; eigene Becher oder Gläser sollten mitgebracht werden. Als Höhepunkt des Abends ist ein Hexentanz bei Einbruch der Dunkelheit angekündigt. Für den anschließenden Rückweg nach Wachenheim sei eine Laterne oder Taschenlampe empfehlenswert.

Zuvor bietet der PWV eine kleine Wanderung zum Hexenstein an; Treffpunkt ist um 16 Uhr am kleinen Spielplatz im Poppental in der Bürklin-Wolf-Straße.