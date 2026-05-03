Weil der große Parkplatz an der Quelle in Freinsheim sechs Monate nach seiner Öffnung zwar E-Ladeparkplätze, aber immer noch keine entsprechenden Lademöglichkeiten vorsieht, haben die Hexen der Stadt einen Streich gespielt.

In der Nacht zum 1. Mai wurde auf dem Parkplatz zwischen Friedhof- und Burgstraße eine einzigartige Ladesäule für Elektroautos errichtet. Denn hier kann jetzt „WLAN-Strom“ getankt werden. Das Gerät, gefördert vom Bundesministerium für Verkehr und Digitales, soll Teil eines Pilotprojekts sein, um die kommunale Energieversorgung vor dem Hintergrund steigender Energiekosten und globaler Versorgungsrisiken zu sichern.

Das zugrundeliegende Verfahren, heißt es auf einer dazu montierten Tafel, wurde von einem pfälzischen Entwickler, der in Freinsheim geboren wurde, initiiert und bei einem innovativen Modellversuch erprobt. Auch Ladehinweise auf Pfälzisch gibt es an dem Gerät: „Während em Ladevorgang kanscht ruhig mol en Schorle trinke gehe“, ist zu lesen. „Ladevorgang läuft“ wird auf Pfälzisch mit „Des kann bissel dauere“ übersetzt. „Betrieb stabil“ sei gleichzusetzen mit „Mir sinn guter Dinge“. Die Energieübertragung wird angezeigt als „Bleib grad mol so stehe“.