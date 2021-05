Die Hexen aus Freinsheim und Weisenheim am Sand haben sich in der Hexennacht gegenseitig wieder mächtig aufs Korn genommen. Während die Sandhasen-Hexen an der Landstraße einen Weisenheimer „Checkpoint“ aufbauten, mit dem sie am Grenzübertritt zur Freinsheimer Gemarkung auf das „Ende der Zivilisation“ hinwiesen, setzten die Freinsheimer mehr auf digitale Hilfsmittel, um sich wegen früherer Streiche an dem Nachbort zu „rächen“. Auf der Homepage www.weisenheim-immer-zweiter.de nahmen sie das Weisenheimer Logo „Weisenheim – immer was los“ aufs Korn und zeigten anhand einer Gegenüberstellung der Weisenheimer und Freinsheimer Sehenswürdigkeiten, wer hier klar der Gewinner im Rivalitätenstreit ist. Der „Wanderweg der Nicht-Sehenswürdigkeiten“ führt in Weisenheim am Sand an sieben Punkten vorbei, die jeweils auf montierten Schildern daneben mit einem QR-Code ausgestattet sind und weitere Infos liefern. Auf der aufwendig gestalteten Homepage sind auch die früheren Streiche zwischen beiden Gemeinden nachzulesen. So war 2019 die Verhüllung des Freinsheimer Eisentors mit der Weisenheimer Ortsfahne legendär.