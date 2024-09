Die Friedelsheimerin Herta Nawa wird am Montag 102 Jahre alt. Einige Schicksalsschläge hat sie in ihrem Leben bereits verkraften müssen, ihre Lebensfreude aber nie verloren.

Geistig ist Herta Nawa noch sehr fit, lediglich ihr Gehör hat im Laufe der Jahre nachgelassen. Geboren ist sie im Mennonitenhof in Friedelsheim als Herta Stapf. Ihre Familie ist tief im Ort verwurzelt. Einige Schicksalsschläge hat sie schon hinnehmen müssen, doch ihre Lebensfreude nie verloren. Ihr ältestes Kind, einen Jungen, verlor sie, als dieser sechs Jahre alt war. Auch ist sie schon seit 55 Jahren verwitwet. Ihr Mann, den sie 1948 geheiratet hatte, starb bereits 1969 mit nur 52 Jahren. Sohn und Tochter waren damals erst neun und zwölf Jahre alt, das Haus der Familie in der Dürkheimer Straße war gerade drei Jahre gebaut. Herta Nawa selbst lebt jetzt in dem von ihrem Großvater übernommenen Haus in der Hauptstraße Richtung Wachenheim.

Zum Gratulieren kommen auch Enkel und Urenkel

Nachdem ihr Mann gestorben war, ging die Familienmutter wieder halbtags in Bad Dürkheim arbeiten, in einem Geschenkstudio in der Weinstraße Süd und als Sprechstundenhilfe. Als ihre Tochter Anne mit ihrem Mann das Haus in der Dürkheimer Straße übernahm, richteten sie der Mutter das Gebäude in der Hauptstraße mit Blick auf einen schönen Blumengarten altersgerecht her. Die 67-jährige Tochter kommt jeden Tag, hilft ihrer Mutter bei der Bewältigung ihres Alltags. Ob sie sich hätte vorstellen können, einmal über 100 Jahre alt zu werden? „Nein“, meinte Herta Nawa nachdenklich. Liegt alt werden bei ihr in der Familie? Der Opa sei nicht ganz 93 geworden, da sie sei nun schon knapp zehn Jahre darüber.

Ausgleich im Alltag war für die Friedelsheimerin das Sticken. Bilder an der Wand und die Tischdecke im Wohnzimmer zeugen davon. Herta Nawa hat überdies 60 Jahre lang im Friedelsheimer Kirchenchor gesungen. Am Montag kommen neben den offiziellen Gratulanten zwei Enkel und vier Urenkel zum Gratulieren.