Den Dürkheimer Hockeyherren ist die Meisterschaft in der 2. Regionalliga Süd nach dem 6:1 bei TEC Darmstadt zwei Spieltage vor Schluss nicht mehr zu nehmen.

Mit einem souveränen 6:1-Sieg über TEC Darmstadt sichern sich die DHC-Herren die Meisterschaft in der Westgruppe der Zweiten Regionalliga Süd und machen den Aufstieg in die Erste Regionalliga klar. Sieben Jahre nach dem Abstieg ist der DHC also zurück in der „Dritten Liga“.

Wirklich aufgeregt scheint DHC-Herren-Trainer Dirk Baumgarten eigentlich nie zu sein. „Wir haben doch noch zwei Spiele“, ist für ihn die Saison noch nicht durch. Aber, dass das Saisonziel Aufstieg schon jetzt erreicht ist, freut ihn natürlich sehr. Und er klingt so, als habe er aufgrund der Qualität der Spieler auch keinen Zweifel gehabt, dass dies gelingen wird. Mit dem Spiel seiner Mannschaft in Darmstadt war er ebenfalls sehr zufrieden. Sein Team habe es routiniert runtergespielt, also eigentlich wie in den vergangenen Partien agiert, befand er.

Defensivstarke Dürkheimer

Der DHC dominierte das Spiel am Samstagnachmittag in Südhessen von Beginn an. Die Hausherren, vor denen die Dürkheimer durchaus Respekt hatten, kamen aber in der ersten Hälfte kaum vor das Dürkheimer Tor. Insgesamt erwies sich der TEC an diesem Tag als zu schwacher Gegner für den souveränen Tabellenführer. „Ich glaube, die hatten bis zur Pause keinen einzigen Torschuss“, erinnerte sich Torhüter Simon Kirchhof. „Das war defensiv super, wir haben das gut verteidigt“, lobte er die Abwehr. Auch in den Zweikämpfen war der DHC tonangebend. Trotz der Dominanz fielen die ersten beiden Treffer für die Gäste erst im zweiten Viertel. Das 3:0 fiel kurz nach der Pause.

Der deutliche Vorsprung verleitete zu einer gewissen Lässigkeit und Darmstadt kam in der zweiten Hälfte zu einigen Kontern auf das Tor der Gäste. Leider konnte Christopher Matz aufgrund einer Zerrung dann plötzlich nicht mehr mitspielen. In dieser Phase gelang den Hausherren der Ehrentreffer. Aber bevor TEC Hoffnung schöpfen konnte, das Spiel vielleicht doch noch zu drehen, fingen sich die Dürkheimer wieder. Und weil Darmstadt inzwischen ein bisschen aufgemacht hatte, konnte der DHC im letzten Viertel zunächst Treffer Nummer vier nachlegen. Zwei Minuten vor Schluss fiel das fünfte Tor für die Gäste und quasi mit dem Schlusspfiff setzte Marius Behret mit dem 6:1 den Schlusspunkt. Die anderen Treffer für den DHC erzielten Nico Mayerhöfer, Leon Franken, Richard Neu, Jonas Förster und Phillip Eymael.

Franken rüttelt DHC-Team auf

„Als Matz ausgefallen ist, habe die Mannschaft ein bisschen gebraucht“, um sich wieder zu finden, erklärte Baumgarten. Nach dem Darmstädter Treffer war es Leon Franken, der die Mannschaft aufgerüttelt hatte. „Ausgerechnet“ Franken, denn Baumgarten fand die Bemerkung des Stürmers im Vorbericht ein wenig unpassend. Der hatte sich für schwierigere Situationen im Spiel mehr „Feuer von außen“ gewünscht. „Es sind doch alles gute Spieler, die wissen, was sie auf dem Platz zu tun haben“, ist der neue Trainer überzeugt, dass sie niemanden von außen brauchen, der sie lenkt. Er sei eben nicht der Typ, der ständig von außen versucht, die Spieler zu beeinflussen. Und so wie es in Darmstadt war, als Franken von den Kollegen auf dem Platz „mehr Druck“ forderte, solle es seiner Meinung nach laufen. „Ich will nur wenige Vorgaben machen. Den Rest müssen Sie alleine lösen und Lösungen haben sie doch auch gefunden.“

Rückblickend betont Baumgarten noch einmal, dass die Punkteteilung in der Vorwoche bei einem starken Gegner Safo Frankfurt okay war. „Die waren kaputt“, sagte er über seine Spieler. Es habe schließlich nicht nur das Doppelwochenende bei hohen Temperaturen an den Kräften gezehrt. „Wir hatten in der Woche auch noch das Testspiel gegen Heidelberg und ein durchaus anspruchsvolles Training,“ erinnert er. Deshalb sei es doch auch nicht tragisch, dass die Entscheidung in der Zweiten Regionalliga erst jetzt gefallen ist.

Lange Partynacht

Zwei Spieltage vor Ende der Saison hat die Konkurrenz also keine Chance mehr, den DHC einzuholen. 31 Punkte und damit sieben Zähler Vorsprung vor Verfolger Safo Frankfurt sind auch deutlich. Und vielleicht war es auch ganz gut, dass die Dürkheimer den Aufstieg nicht schon am letzten Sonntag klargemacht hatten. Denn an einem Samstagabend feiert es sich doch noch schöner. Die Party am Samstagabend im Clubhaus ging wohl recht lang.