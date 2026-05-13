Die Herren 60 des TC SW Bad Dürkheim sind auf bestem Weg, den Aufstieg in die höchste deutsche Spielklasse zu schaffen. Zwei Siege stehen zu Buche.

In der Südwestliga sind die Herren 60 des TC SW Bad Dürkheim eine Macht. Nach zwei Spieltagen steht das Team um Mannschaftsführer Thomas Brecht an der Tabellenspitze und will diesen Platz auch nicht mehr abgeben. Nach dem 6:3-Auswärtssieg in Neupotz setzten sich die Dürkheimer auf heimischer Anlage mit 8:1 gegen SW Frankfurt durch.

„Das ist ein sehr wichtiger Sieg, weil das der erste Big Point von dreien war, die wir auf dem Weg zum Titel holen müssen“, kommentierte Thomas Brecht, der von einem „hochwertigen Nachmittag“ sprach. Es war wirklich hochklassiges Tennis, das die Spieler beider Mannschaften boten.

Knallerduell an Punkt eins

Höhepunkt war das Duell beiden topgesetzten Spieler Ronald Jung (Dürkheim) und Marcus Göring. Beide kämpften verbissen um den Sieg und waren mit den entsprechenden technischen Mitteln ausgestattet, um ein hochklassiges und spannendes Duell zu zelebrieren. Lange in die Ecken platzierte Bälle, flach übers Netz gespielt, immer mal wieder einen Stopp oder Lob – das machte Spaß. Nachdem Jung den ersten Satz 6:7 verloren hatte, holte er sich den zweiten klar mit 6:2, aber im Match-Tie-Break ging es wieder eng zu. Mit 10:8 setzte sich der Dürkheimer schließlich durch.

„Wirklich alle Spiele waren gut. Es war ein richtig schöner Nachmittag“, sagte Thomas Brecht, der Match an Punkt fünf gegen Oliver Cyrus 4:6, 3:6 verlor. „Der Unterschied war nicht groß, aber des Bessere hat gewonnen“, anerkannte Brecht. An Punkt fünf setzte sich der Schwede Anders Fransson mit 6:2, 7:5 gegen Christian Müller durch, an drei machte Andreas Werling mit Torsten Diergardt kurzen Prozesse (6:0, 6:1). Axel Schulz an Punkt vier mit dem 6:0, 6:0 gegen Thomas Nicolay und Eric Geppert, der den Frankfurter Axel Nordt 6:0, 6.2 besiegte, machten den Teamsieg bereits nach den Einzeln perfekt.

Alle Doppel gewonnen

„Wir werden die Doppel aber seriös spielen“, versprach Brecht und er und seine Teamkollegen hielten Wort. Die Dürkheimer Paarung Jung/Schulz setzte sich gegen Göring/Möller 6:2, 6:3 durch, Fransson/Brecht schlugen Diergardt/Cyrus 6:4, 6:3 und das Doppel Werling/Geppert führten gegen Nicolay/Nordt bereits 6:2, 2:0, als einer der beiden Frankfurter verletzt aufgeben musste. Am Samstag geben die Dürkheimer bei RW Lauterbach ihre Visitenkarte ab, eine Woche später bei Mitkonkurrent TEC Darmstadt.