Die Herren-50-Teams des TC Schwarz-Weiß Bad Dürkheim und des TC Ludwigshain Weisenheim am Sand waren am Wochenende in ihrer jeweiligen A-Klasse erfolgreich.

Im letzten Spiel der Saison schafften die Dürkheimer Herren 50 beim TC Speyer ein klares 18:3. Im Einzel gewannen Bernd Uehlecke, Frank Fingerle, Frank Runge, Stefan Müller und Jürgen Bletzer klar in zwei Sätzen. Lutz Prokop siegte nach drei Stunden im Match-Tiebreak. Mit den Doppelerfolgen sorgten Müller/Bletzer und Runge/Prokop für den Endstand. In der Abschlusstabelle belegt das Team einen respektablen zweiten Platz. Die Damen war am Sonntag zu Hause in der Pfalzliga gegen den TC Speyer beim 0:21 ohne Chance.

TCL-Herren fast sicher Erster

Den dritten Sieg am dritten Spieltag holten die Herren 50 des TCL. Mit einem 16:5 kehrten die Weisenheimer vom Park TC Grünstadt zurück. Lars Kesselring, Bernd Geiger, Jörg Schneider, Thomas Scharl und Marian Mours sorgten für eine 10:2-Führung nach den Einzeln. In der Besetzung Kesselring/Geiger und Scharl/Mours wurden die restlichen Punkte geholt. Für den TCL traten noch Thomas Metzer sowie das Doppel Matejcek/Morawitz an. Nach dem Erfolg ist das Team nur noch theoretisch von Platz eins zu verdrängen.