Die Feuerwehr ist in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, gegen 4.30 Uhr, wegen Rauchentwicklung in einer Wachenheimer Gaststätte ausgerückt. Wie die Feuerwehr Wachenheim mitteilte, hatte jemand vergessen, den Herd auszuschalten. Weil noch Töpfe auf dem Herd standen, entwickelte sich Rauch und der Rauchmelder ging an. Nachbarn hatten diesen gehört und die Feuerwehr gerufen. Mit drei Fahrzeugen und 20 Mann sind sie angerückt. „Man weiß ja nie, ob es brennt oder nicht“, erklärt Thomas Münch von der Feuerwehr, deshalb sei es Standard, mit genügend Leuten vor Ort zu sein. In einer halben Stunde sei der Einsatz erledigt gewesen. „Wir mussten nur die Töpfe runternehmen und gut lüften“, so Münch. Gebrannt hat es nicht.