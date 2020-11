Wer jetzt durch die Weinberge spaziert, genießt ein herrliches Farbenspiel. Nahe Leistadt gibt es eine weitere Besonderheit zu sehen.

Etwa auf halber Strecke der Kreisstraße zwischen Kallstadt und Leistadt zweigt in südliche Richtung ein asphaltierter Wirtschaftsweg ab. Hier kommt man durch die Weinlage Saumagen der Gemeinde Kallstadt und folgt zunächst dem ausgewiesenen „Saumagenweg“.

Die Aussicht über die Weinberge ist derzeit besonders schön, denn das Rebenlaub zeigt sich in prächtigen Herbstfarben. Durch die vorherrschenden Gelbtöne ziehen sich stellenweise auch rot gefärbte Zeilen. Noch eine andere Besonderheit fällt beim Blick in südöstliche Richtung auf: In der Form eines Riffs ragt eine markante Erhebung in die Landschaft am Fuße der Haardt.

Einst war hier ein Meer

Ihre steilen Wände bestehen aus Kalk und stammen aus längst vergangener Zeit. Vor 25 Millionen Jahren bedeckte ein flaches Meer unsere Gegend. Kleinste Lebewesen nahmen im Wasser gelösten Kalk auf und bildeten daraus ihre Skelette, Gehäuse und Schalen.

Hierdurch entstand im Lauf der Zeit nicht nur der Boden aus Kalkmergel, sondern es bildeten sich auch aufragende Riffe. Manche von ihnen können wir heute noch bewundern. Das vom Weg aus sichtbare Gesteinsgebilde nahe Leistadt ist zwar stark überwachsen, zeigt aber an mehreren Stellen noch den von Klüften geprägten Riffkalkstein.

Vom Saumagenweg zum Mandelpfad

Wo sich der Weg teilt, biegt der Saumagenweg nach links ab, sodass es nun ein Stück in südliche Richtung geht. Am folgenden Abzweig kann man ebenfalls nach links dem ausgewiesenen Weg weiter folgen. Oder man geht noch ein paar Schritte geradeaus und nimmt dann den parallel verlaufenden Wirtschaftsweg nach Osten. In beiden Fällen kommt man auf den Pfälzer Mandelpfad und folgt ihm in nördliche Richtung. Dabei bieten sich schöne Ausblicke auf Kallstadt, das eingebettet in die Weinberge liegt. Über die Hausdächer hinaus ragt der Chorturm der Salvatorkirche mit seiner achteckigen Erhöhung und dem barocken Schieferaufsatz.

Es geht vorbei an einem von dichtem Bewuchs umgebenen Gewässer und über die Wegkreuzung geradeaus weiter. Am Ende einer ansehnlichen Baumreihe nimmt man die Strecke nach links. Die Gehölzgruppen, die sich am Weg entlangziehen, zeigen jetzt ebenfalls leuchtende Herbstfarben in gelben und roten Tönen. Über einen unbefestigten Weg, der nach rechts abbiegt, kommt man zuletzt bis an die Kreisstraße heran. Neben ihr verläuft die Strecke zurück zum Ausgangspunkt. Auch hier kann der Spaziergänger noch Ausblicke auf die vielfarbige Landschaft genießen.