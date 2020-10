Mit der Sommerschule haben Erst- bis Achtklässler in den Sommerferien coronabedingte Versäumnisse in Deutsch und Mathematik nachholen können. Eine weitere Gelegenheit soll nun die Herbstschule bieten.

Für Fünft- bis Achtklässler an weiterführenden Schulen wird der Landkreis Bad Dürkheim das kostenlose Nachhilfeangebot in diesen beiden Fächern in den Herbstferien vom 12. bis 23. Oktober erneut bereitstellen. Standorte sind das Werner-Heisenberg-Gymnasium in Bad Dürkheim, das Leininger Gymnasium in Grünstadt sowie das Hannah-Arendt-Gymnasium in Haßloch.

„Für das WHG in Bad Dürkheim gibt es bislang 36 Anmeldungen, für das Hannah-Arendt-Gymnasium 31 und für das Leininger Gymnasium 24“, so Kreissprecher Arno Fickus.

Der Unterricht wird jeweils von Montag bis Freitag an drei Stunden am Vormittag stattfinden, informiert die Kreisverwaltung. Die Lerngruppen sollen wie gehabt von Lehramtsstudenten, Lehrern und anderem pädagogischen Personal, pensionierten Lehrkräften oder älteren Schülern betreut werden. Während der Landkreis für die weiterführenden Schulen zuständig ist, müssen sich die Kommunen um die Grundschulen kümmern. Auch die Verbandsgemeinde Wachenheim wird eine Herbstschule anbieten – allerdings nur in der ersten Ferienwoche. 20 Schüler aus der gesamten Verbandsgemeinde sind angemeldet. Sie werden von 9 bis 12 Uhr im Gebäude der Wachenheimer Grundschule unterrichtet.

„Schüler haben sich Ferien verdient“

Für Dürkheimer Grundschüler wird es hingegen keine Herbstschule geben. „Die Rektorinnen der Grundschulen haben sich mit dem Träger darauf verständigt, in den bevorstehenden Ferien keine Herbstschule anzubieten“, teilt Stadtsprecherin Petra Wurm mit. Nach Ende der Sommerferien seien die Schulen im Regelbetrieb gestartet, und der Unterricht habe planmäßig stattgefunden. Die Lehrkräfte hätten punktuelle Defizite einzelner Kinder gut aufarbeiten können. „Die Schüler haben in den letzten Wochen schulisch viel geleistet und sich ihre Ferien wohlverdient“, erklärt sie.

Die Verbandsgemeinde Freinsheim hat sich ebenfalls gegen ein Herbstschulangebot entschieden. Das hat VG-Sprecher Jörg Heidemann zufolge pragmatische Gründe. „Wir könnten die Durchmischung der Gruppen, die ja nicht passieren soll, nicht verhindern. Wir haben einfach nicht die personellen Ressourcen, die Herbstschule so durchzuführen, wie es sein sollte“, erläutert er.