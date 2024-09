Wusstet ihr, dass am Isenachweiher ein Biber lebt? Da lohnt es sich doch, mehr über das größte heimische Nagetier zu erfahren. Das Herbstferienprogramm des Pfalzmuseums für Naturkunde in Bad Dürkheim bietet dazu die Möglichkeit.

Kaum sind Sommerferien und Wurstmarkt rum, stehen schon die Herbstferien vor der Tür. Vielleicht wollt ihr euch in dieser schulfreien Zeit mit dem Biber beschäftigen. An zwei Tagen, entweder dem 16. oder dem 17. Oktober, jeweils von 11 bis 14 Uhr, habt ihr Gelegenheit dazu. „Bei einer Wanderung um den Isenachweiher entdecken wir unterschiedliche Spuren, die der Biber dort hinterlässt, bestaunen seine Burg und schauen, welchen Einfluss er auf seinen Lebensraum hat“, kündigt das Pfalzmuseum an. Dabei gebe es viel Wissenswertes über den Körperbau und die Lebensweise des Bibers zu erfahren.

Doch das ist nicht alles: Zum Vergleich ist ein kleiner inhaltlicher Abstecher zu anderen wasserbewohnenden Nagern vorgesehen.

Für alle Teilnehmer und ihre Eltern und Geschwister, die Lust und Zeit haben, ist am Freitag, 18. Oktober, um 15 Uhr noch ein kostenloser Biber-Treff im Museum. Die Kinder berichten von den Erlebnissen und Erkenntnissen am Weiher, und falls der Biber am Isenachweiher sich nicht gezeigt hat, können alle hier dem Museumsbiber noch einmal ganz genau auf seinen dichten Pelz schauen.

Noch Fragen?

Teilnehmen können Kinder zwischen sechs und zwölf Jahren, die Kosten betragen elf Euro pro Person. Treffpunkt und Ende ist am Isenachweiher an der B37. Für die Teilnahme ist eine Anmeldung erforderlich unter Telefon 06322 941321 (außer montags) oder E-Mail an infostand@pfalzmuseum.bv-pfalz.de. Für die Wanderung um den Isenachweiher auf wetterfeste Kleidung und feste Schuhe achten und Rucksackverpflegung mitbringen.