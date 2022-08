Es ist immer noch Hochsommer, wenn ich dieser Beitrag verfasse - hier im Urlaub im Allgäu. Mit diesen Tagen verbinden viele Erinnerungen aus Kindheitstagen. Es sind die Bilder einer unbeschwerten Zeit, die wir in uns tragen. Wie damals, während unserer großen Ferien: Die Tage verbrachte ich im Freibad, im Zeltlager oder sonst wo unter freiem Himmel. Da waren die warmen Nächte, die sehnsüchtig erwarteten Gewitter, die eine kurze Abkühlung bescherten. Sie haben sich eingeprägt - erst recht heute, wo sie ausbleiben.

Jetzt, hier im Urlaub, erlebe ich es anders. Bei zwei Regentagen mit Dauerregen denke ich daran, wie man sich nicht nur in der Pfalz über ausgiebigen Regen freuen würde. Im Algäu, wo alles so herrlich grün ist, zeigt sich die Natur ganz anders: Die schöne Sommerstimmung, wie wir sie gerne hätten, gibt es in diesen Zeiten so gerade eben in vielen Regionen nicht. Wir erleben eine andere Wirklichkeit. Und neben der Trockenheit gibt es ja noch die anderen Probleme, die uns in Atem halten. Die Aufzählung kann ich mir ersparen, alles ist uns zu bekannt.

Auf Antworten vertrauen

Prinzipiell gab es derart Fragen eigentlich schon immer. Als Erich Kästner unter schwierigen Umständen einmal gefragt wurde, wo da das das Positive bleibe, antwortete er: Ja, weiß der Teufel, Ihr streut euch Zucker über die Schmerzen und denkt, unter Zucker verschwänden sie. Ihr baut schon wieder Balkons vor die Herzen und nehmt die strampelnde Seele aufs Knie. Die Spezies Mensch ging aus dem Leime und mit ihr Haus und Staat und Welt. Ihr wünscht, dass ich's hübsch zusammenreime, und denkt, dass es dann zusammenhält?

Erich Kästner hält den Fragenden den Spiegel vor, eine einfache Antwort hat er nicht. Wer hat die schon? Wie in allen großen Herausforderungen gibt es auch in unserer Zeit mehr Fragen als Antworten. Und die Fragen sind nicht klein. Die Zukunftsaufgaben sind gewaltig, menschliche Möglichkeiten sind begrenzt, aber immerhin weitgediehen und hören nicht auf zu wachsen. Wir haben Wissen, Kreativität und Fantasie - nicht zu vergessen auch Gottvertrauen. Die Voraussetzungen mögen gerade nicht die besten sein. Doch wir haben in unserer globalen Welt durchaus Chancen und Möglichkeiten - vorausgesetzt, es gelingt, sie zu nutzen. Allerdings geht dies nur im friedlichen Miteinander. Nicht nur für Christinnen und Christen einer der größten Herausforderungen.