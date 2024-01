250 Volunteers waren bei den Spielen der Handball-Europameisterschaft in Mannheim im Einsatz. Einer von ihnen: Andreas Reuther aus Mutterstadt. Er hatte gleich mehrere Aufgaben.

Ohne ehrenamtliche Hände sind sportliche Großereignisse nicht möglich. Nicht anders ist es bei der Handball-Europameisterschaft in Mannheim. Unter den über 250 Volunteers ist auch Andreas Reuther. Der 56 Jahre alte Verwaltungsbeamter ist einer, der sogar mehrere Aufgaben übernommen hat.

Sein Arbeitstag war in den vergangenen Tagen durchgetaktet. Bis zum frühen Nachmittag ging er seinem Beruf an der Pädagogischen Hochschule in Heidelberg nach, dann wechselte er seine Aufgabe. Andreas Reuther, Leiter des Studienbüros an der Hochschule, fuhr dann von seiner Dienststelle zur SAP-Arena nach Mannheim. Sein Tag begann schon lange vor dem ersten Spieltag am 11. Januar stets um 8 Uhr und endete stets gegen Mitternacht.

Reuther engagiert sich bei der Handball-Euromeisterschaft freiwillig. In der Arena im Mühlfeld gehört der in Mutterstadt lebende Familienvater zum Kreis der über 250 ehrenamtlichen Helfer, die in den verschiedensten Aufgabenbereichen tätig sind und damit zum Gelingen der Veranstaltung beitragen. Reuther, der stets freundlich auftritt, gehört zu den sympathischen Gesichtern, die bei den Besuchern positive Eindrücke hinterlassen. Er kennt das Geschäft, den Ablauf sportlicher Großereignisse, auch wenn er zum ersten Mal in Sachen Handball unterwegs ist.

„Ich bin seit 2021 im Team Oberstdorf“, verrät der Pfälzer. Bisher war er nach der Premiere bei der Nordischen Ski-WM regelmäßig bei den Wintersportereignissen wie beim Skispringen der Vierschanzentournee, dem Weltcup im Skifliegen und bei der Nordischen Kombination im Allgäu im Einsatz und hat dort viele Freunde gefunden. „Als sich die Chance mit Mannheim ergab, wollte ich diese Möglichkeit auch nutzen“, erklärt Reuther. Dabei freute er sich nicht nur über die Zusage des Deutschen Handball-Bundes (DHB) sondern auch, dass sein Dienstherr das freiwillige, ehrenamtliche Engagement während der Europameisterschaft fördert.

In Mannheim unterstützte Reuther zunächst das Team Akkreditierung. Dort galt es, die Berechtigungen von Sportlern, Funktionären, Mitarbeitern bis hin zu den „Volus“, wie die Helfenden genannt werden, zunächst zu prüfen, um ihnen dann auch ihren Ausweis, den sie stets um den Hals hängend sichtbar tragen, auszuhändigen. Das war aber nicht seine einzige Aufgabe während den insgesamt neun Einsatztagen. Reuther engagierte sich auch auf anderer Ebene. Im Team Logistik und Support gehörte er zu denjenigen, die regelmäßig vor und nach den Spielen in den jeweiligen Kabinen für Getränke, Obst, Riegel und Nuss-Mischungen, aber auch für frische Handtücher und vieles mehr sorgten. „Wir hatten klare Vorgaben, was wir an Getränken und Essen vorhalten sollten“, berichtet Reuther. Und kurz vor den jeweiligen Spielen kletterte er gar noch unter das Hallendach. Denn er war einer der „Spotfahrer“. Das sind diejenigen, die unter dem Hallendach die Scheinwerfer beim Einlauf der Spieler auf den Boden richten. Entsprechend den Hinweisen per Funkkontakt steuerte Reuther die Schweinwerfer auf die jeweiligen Personen auf dem Spielfeld. Immerhin hatte er die Gewissheit, dass er schwindelfrei ist.

„Es macht einfach sehr viel Spaß. Wir hatten ein tolles Team, das Hand in Hand gearbeitet hat. Die Teambildung kam nicht zu kurz“, so Reuther. „Es geht ja auch darum, dass man sich zusammenfindet, gemeinsam die Aufgaben angeht und zu einem guten Gelingen beiträgt.“ Ob jung oder alt, das spiele keine Rolle. Alle engagierten sich vorbildlich. „Ich bin begeistert, wie groß die Freude bei allen ist, dabei zu sein“, stellt Reuther fest.

Er spricht ein dickes Lob an die beiden Volunteers-Manager, Rene Takacs, Geschäftsführer des Badischen Handballverbandes (BHV), und Stephanie Bermanseder, Leiterin der Geschäftsstelle „Handball in Baden-Württemberg“, aus, die das Team der Volunteers betreut haben. „Es war beeindruckend, wie wertschätzend unsere Arbeit von der EHF, dem DHB und vielen anderen gewürdigt wurde. Alle Beteiligten waren auch sehr zugänglich und offen, es war eine tolle Atmosphäre und man hatte viel Spaß“, erzählt Reuther. Auch den Kontakt zu den Teams habe er als äußerst angenehm empfunden: „Man spürt, dass es im Handball keine Starallüren gibt. Man bekommt auch ein großes Dankeschön zurück“. Am Dienstag verließ er vorerst zum letzten Mal die SAP-Arena .