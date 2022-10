Aus noch unbekannter Ursache ist es nach Angaben der Feuerwehr am Mittwoch um 13.20 Uhr zu einem Brand im Heizraum eines Hauses in der südlichen Winzerstraße in Freinsheim gekommen. Ein Hausbewohner bemerkte demnach den Brandgeruch und alarmierte die Rettungskräfte. Ein Trupp, mit Atemschutzgeräten ausgerüstet, erkundete die Lage und stellte fest, dass es im Bereich der Heizungsanlage brannte. Es gelang der Feuerwehr schnell, die Flammen zu löschen. Mit Hilfe eines Lüfters belüftete sie anschließend die Brandstelle. Zum Einsatz kamen rund 20 Feuerwehrleute, die mit vier Fahrzeugen anrückten. Da der Brand jedoch schnell gelöscht war, konnte nach kurzer Zeit ein Großteil der Mannschaft mit drei Einsatzwagen den Rückweg antreten. Gegen 14.20 Uhr war schließlich auch für die Mannschaft des letzten vor Ort verbliebenen Feuerwehrautos der Einsatz beendet. Verletzt wurde niemand, die Höhe des Sachschadens ist noch nicht bekannt.