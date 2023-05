Ein Ölfilm auf der Isenach hat am Freitag die Behörden auf Trab gehalten. In der Nähe des Netto-Markts in Hausen war die Substanz entdeckt worden, bei der es sich vermutlich um Heizöl handelt.

Wo am Donnerstagnachmittag noch Hunderte Besucher das traditionelle Entenschwimmen auf der Isenach verfolgten, waren nur einen Tag später Kräfte der Feuerwehr im Einsatz: Die Wehr legte unter anderem im Bereich Gerberstraße Ölsperren aus und pumpte Wasser ab. Grund war eine ölige Substanz, offenbar Heizöl, das die Isenach aus Richtung Hardenburg mitbrachte und die auch an manchen Stellen zu riechen war.

Sperrung im Kurpark

Entdeckt worden war das Heizöl gegen 10.30 Uhr in der Nähe des Hausener Netto-Markts. Wie Jens Rosenthal vom Abwasserwerk der Stadtwerke sagte, sei der dortige Schieber so ausgerichtet worden, dass kein weiteres Öl in den Herzogweiher und in Richtung Stadt fließt.

Die Stadtverwaltung sperrte gegen 11 Uhr den Wasserspielplatz im Kurpark, gegen Mittag wurden Absperrbänder aufgehängt, die verhindern sollten, dass Besucher im Kurpark in der Isenach plantschen. Das Wasser der Isenach wurde in einem Abschlagwerk zweitweise so umgeleitet, dass es nicht durch den Kurpark fließen konnte.

Hat sich Öl am Ufer festgesetzt?

Gegen 14 Uhr konnte der zuständige Kreisbeigeordnete Sven Hoffmann vermelden, dass der Großteil des Ölfilms verschwunden ist. Allerdings bestünde die Gefahr, dass sich Reste des Öls an begrünten Uferbereichen der Isenach festgesetzt hätten. Darüber wollen sich die Behörden am Montag einen Überblick verschaffen. Dann wird es auch um die Frage gehen, wie die betroffenen Bereiche gereinigt werden können.

Der Verursacher war am Freitagmittag noch unklar. Die Wasserbehörde beim Kreis habe aber einige Informationen gesammelt, die nun ausgewertet würden. „Wer Heizöl in ein Gewässer einleitet, macht sich natürlich strafbar“, sagte Hoffmann. Über mögliche Schäden in Tier- und Pflanzenwelt konnte der Kreisbeigeordnete noch nichts sagen.