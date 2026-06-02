Aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Mit einjähriger Verspätung hat die Ortsgemeinde Weisenheim am Sand auch das Schild „Heimspiel“ vom Sender SWR1 erhalten.

Geplant war diese Aktion eigentlich schon im vergangenen Jahr, aber da musste die Kommune wegen vielfältiger Festaktivitäten passen, wie es Ortsbürgermeister Holger Koob (CDU) auf den Punkt brachte. „Wir wären dann die 100. Gemeinde gewesen, aber das war uns nicht so wichtig. Umso schöner ist es heute“, sagte Koob. Die Weisenheimer erhielten Schild Nummer 103.

In der Tat: Die Begeisterung kannte am Sonntagnachmittag am Obertor in der Ritter-von-Geißler-Straße keine Grenzen, wo das Team des Senders SWR1 die Bürgerinnen und Bürger zum Mitmachen aufgerufen hatte. So gab es vor dem Studio des Senders, wo Steffi Stronczyk und Michael Lueg die Livesendung moderierten, kaum noch einen Platz. Alle wollten dabei, als die Stimme aus „Weisrem“ in die Welt ging.

Zweifellos ein Meisterstück

Dabei hatte die Gemeinde eine knifflige Aufgabe zu lösen. Eine Dorfhymne musste geschrieben und auch von den Dorfbewohnern gesungen werden. Als Vorgabe erhielt die Kommune am Dienstagnachmittag vergangener Woche vom Sender drei Begriffe, die sich in der Dorfhymne wiederfinden sollten. Die Melodie sollte „Der goldene Reiter“ von Joachim Witt sein. Die Worte waren Milchkaffee, Sommersonne und Radio.

Diese Aufgabe löste die Gemeinde mit Bravour, nachdem Koob direkt zahlreiche potenzielle Sänger im Ort angesprochen hatte. Bei der ersten Probe am Donnerstagabend waren bereits über 100 Personen anwesend.

Zuvor hatte Koob gemeinsam mit seiner Frau die Hymne verfasst. Es wurde ein Meisterstück: „An einer Landstraße, kurz vor dem Tor der verbotenen Stadt, gibt’s eine Partygemeinde, wie sie noch keiner gesehen hat. – Hier werden Feste gefeiert, manche am Tag und manche bei Nacht. War eine Party zu lange, macht dann ein Milchkaffee dich wach“. Strophe zwei: „Am Fasnachtssonntag ist Umzug, eins unserer Highlights für Groß und Klein. Hier bekommen alle ganz große Augen. Wir rufen Helau und das nicht zu knapp“. Strophe drei: „Und wird’s immer wärmer und uns die Sommersonne erwacht. Dann geht’s mit’m Woifeschd weiter. Dann wird’s Quetschefeschd gemacht.“ – Dazu passte auch der Refrain: „Hey, hey, hey in Weisrem ist heut das Radio – Hey, hey, hey im Dorf und nicht in der Stadt. Hey, hey, hey die Party geht immer weiter, wir machen nie schlapp, wir machen nie schlapp“.

20 verschiedene Instrumente: Kein Problem

Punkt 15.23 Uhr war der Chor mit Mitgliedern des örtlichen Männergesangsvereins, den Landfrauen und vielen Dorfbewohnern gemeinsam mit Detlef Ludes (Schlagzeug), Andrew Cadie (Bass) und Peter Kühn (Gitarre) von der SWR1-Pophistory zu hören, als Michael Lueg zum „großen Moment“ aufrief. Mittendrin auch die aus Weisenheim stammende und dort lebende bekannte Musical-Sängerin Karina Smerdon, die zuvor auch einige Kostproben ihres Könnens gab und verriet, weshalb sie nach vielen Jahren in der weiten Welt wieder in „Weisrem“ ist. „Die Leute, der Wein, die Dorfgemeinschaft und der Zusammenhalt“, sagte Smerdon und sang den Hit von Udo Jürgens: „Ich war noch niemals in New York“.

Es war die perfekte Einstimmung auf die Dorfhymne. Zuvor hatte das SWR-Moderatoren-Team die „Weisremer“ dazu aufgefordert, 20 verschiedene Instrumente mitzubringen und diese auch vorzuführen. Auch das war kein Problem. „Bei 50 haben wir aufgehört zu zählen“, meinte Lueg. Luna präsentierte ihre Triangel, Tabea blies kräftig in ihre Trompete und Petra spielte auf ihrer historischen Flöte einige Töne.

Alle wollen bei der Gaudi dabei sein

„Weisenheim ist echt musikalisch“, meinte Lueg, dessen Programm immer wieder von aktuellen Nachrichten aus Rheinland-Pfalz und darüber hinaus begleitet wurde. Da durfte der Wetterbericht nicht fehlen. Und auch Grüße waren zu hören. Ganz besonders für die Landfrauen kam die Botschaft einer Zuhörerin aus „Weisrem“, die ihre Tochter in Berlin besuchte und deshalb am Obertor bei der Dorfhymne nicht dabei sein konnte.

Dort waren alle Plätze belegt. Bei einer kühlen Schorle wollten alle bei dieser Gaudi dabei sein. Und die Macher vom SWR1 hatten am Abend die Gewissheit, mit ihrer Anfrage im Jahr 2024 keinen Fehlgriff getan zu haben.