Manfred Rings bleibt Vorsitzender des Heimatvereins Hardenburg. Doch es gab auch Abschiede aus dem Vorstand. Zudem hat der Verein bei zwei Projekten durch Vandalismus verursachten Schäden zu beklagen.

Obwohl pandemiebedingt vieles ausfallen musste, habe sich der Heimatverein mit fast 200 Mitgliedern auch in diesen schwierigen Zeiten gut gehalten. Dennoch sei die Anzahl der aktiven Mitglieder niedrig, machte Rings deutlich. Seine künftige Leistungsfähigkeit könne der Verein nur durch neue Mitstreiter wahren. Die letzte Veranstaltung, die noch habe stattfinden können und auf große Resonanz gestoßen sei, sei das Fasnachtsfeuer im Lustgarten der Hardenburg am Faschingsdienstag 2020 gewesen, erinnerte der wiedergewählte Vorsitzende. Diese Veranstaltung soll ebenso wie der Stabausumzug 2022 endlich wieder stattfinden, so die Hoffnung.

Zwei Projekte von Vandalen beschädigt

Daneben ärgert Rings der zunehmende Vandalismus. So musste der Verein im Frühjahr 16 „Brezel-Plaketten“ nachkleben, weil jemand diese von den Bäumen entfernt hatte. Die Plaketten markieren den Themenweg „Brezelstein“, der im städtischen Wandernetz aufgewertet wurde. Im April und Oktober 2021 sei die Infotafel „Nonnenfelsblick“ beschädigt worden. Weitere solcher Schilder sind geplant: die Infotafel „Mühlen am Isenachtal“ und „Verbindung Leiningen–Dagsburg (Dabo) 1223-2023“ zum 800. Jubiläum. Die bisherige Kassenwartin des Vereins, Annette Kahlert, trat nicht mehr zur Wahl an. Sie erhielt ein Präsent des Vereins überreicht wie auch Horst Baumann, der die Betreuung des Donnerstagstreffs abgibt. Zuletzt wurde dort ein Raumluftreiniger für eine vierstellige Summe angeschafft.

Der Vorstand

Vorsitzender: Manfred Rings; Zweiter Vorsitzender: Frank Krick; Schriftführerin: Angela Rings; Kassenwartin: Barbara Große-Brömer; Pressewart: Stephan Solomon; Beirat: Barbara Horst, Dieter Storck, André Marnet, Reinhold Höhn, Carlos Craciun, Marco Storck.

Ehrungen

45 Jahre: Loni und Peter Streibert. 35 Jahre: Wilma Bruch, Walburga und Leo Martin, Ursula und Lothar Nonhebel, Elke und Martin Welz, Horst Baumann, Horst Exner, Reinhold Höhn, Gerhard Mayer, Claus Ortner, Bernd Ortner, Willi Rutz, Gerhard Siering. 30 Jahre: Maritta und Volker Oettinger, Ellen und Roland Oettinger, Karoline und Karl Heinz Berger, Hannelore Albert, Bernd Blesinger, Harald Buchert, Kurt Wetzler, Joachim Berger, Erwin Kiechle, Reiner Krieger. 25 Jahre: Gerlinde Baumann, Anna Geißler, Familie Ward, Gabi Behret, Karl-Friedrich Engel, Dieter Storck.