Der Heimatverein Hardenburg präsentierte bei seiner Jahreshauptversammlung ein aktives Vereinsjahr und stellte neue Projekte für das kommende Jahr vor.

Vorsitzender Manfred Rings berichtete, dass rund 50 Kinder am Stabausmarsch am Samstag, 15. März, teilgenommen hatten und dabei 22 Ausgabestellen im Stadtteil besuchten. Neu war ein Bastelvormittag im „Alten Spritzenhaus“, den der Verein vorab anbot. Weitere Höhepunkte waren ein Theaterabend mit der Hemshofschachtel, der 170 Besucher anlockte, und das Fastnachtsfeuer mit 80 Teilnehmern. Auch die Kerwe 2025 zog zahlreiche Gäste auf den schön gestalteten Festplatz.

Die Mitgliederzahl des Vereins blieb stabil bei 165 Personen. Allerdings belasten steigende Energiekosten das Budget, insbesondere die Gaskosten für das Vereinsheim „Altes Spritzenhaus“, die sich 2025 auf rund 2000 Euro belaufen. Neben den Veranstaltungen engagierte sich der Verein in ehrenamtlichen Arbeitseinsätzen, darunter die Pflege von Brunnenanlagen, das Insektenhotel, den Rastplatz Herrenbrunnen und die Beweidung des Schlossbergs. Eine langjährige Tradition ist die Auszeichnung des Jahrgangsbesten im Fach Geschichte bei der Abiturfeier. Dieses Jahr erhielt Aurelia Ernst aus Wachenheim den Preis.

Infotafel zum Thema „Mühlen“ geplant

Im Jahr 2026 plant der Verein die Errichtung einer Infotafel zum Thema „Mühlen“ und die Teilnahme am regionalen Freiwilligentag im September. Zudem soll der Hans-Zachert-Pfad saniert werden, wie die Stadtverwaltung zusagte. Die Jahreshauptversammlung endete mit einem Vortrag von Rolf Jochum über „50 Jahre Aktion Limburg“ und der Vorstellung der neuen Vereinshomepage: www.hardenburg.org.

Für ihr langjähriges Engagement ehrte der Verein mehrere Mitglieder. Für 40 Jahre wurden Wilma Bruch, Horst Baumann, Horst Exner, Walburga und Leo Martin, Gerhard Mayer, Ursula und Lothar Nonhebel, Claus Ortner, Bernd Ortner, Willi Rutz, Gerhard Siering sowie Elke und Martin Welz ausgezeichnet. 35 Jahre dabei sind Karl-Heinz Berger, Joachim Berger, Erwin Kiechle und Reiner Krieg. Für 30 Jahre geehrt wurden Gabi Behret, Karl Friedrich Engel und Dieter Strock, 25 Jahre dabei ist. Hans-Günther Uhrig.