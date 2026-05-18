Beim Heimatfest in Weisenheim am Berg bekam der Speyerer Weihbischof Otto Georgens die Ehrenbürgerschaft der Gemeinde verliehen. Der Geistliche wurde 1950 im Ort geboren.

Otto Georgens ist erst die fünfte Person, der dies Ehre zuteil wird. Einer seiner Vorgänger war beispielsweise der legendäre Weisenheimer Pfarrer Otmar Fischer. Bürgermeister Edmund Müller (BfW) blickte in seiner Laudatio auf das Leben und Wirken Georgens zurück. Nach dem Abitur studierte er Theologie in Mainz und Freiburg. „Am 26. Juni 1977 empfing er in Speyer die Priesterweihe. Bevor er 1986 als Pfarrer nach Eppenbrunn ging, war Georgens Sekretär der beiden Speyerer Bischöfe Dr. Friedrich Wetter und Dr. Anton Schlembach“, erinnerte der Rathauschef. 1994 wurde Otto Georgens Dekan des Dekanates Pirmasens, am 27. Januar 1995 ernannte ihn Papst Johannes Paul II. zum Weihbischof in Speyer. In der Diözesanleitung übernahm der Weihbischof bis Januar 2009 die Aufgabe des Bischofsvikars für die Caritasarbeit und den Vorsitz des Diözesan-Caritasverbandes. Fortan war er Bischofsvikar für weltkirchliche Aufgaben im Bistum Speyer. Papst Leo XIV. nahm am 2. Dezember 2025, Georgens’ 75. Geburtstag, seinen altersbedingten Rücktritt an. Der Geistliche hat aber zugesagt, weiterhin Aufgaben im Bistum zu übernehmen.

Auch Humor kommt nicht zu kurz

Georg Blaul, ehemaliger Bürgermeister von Weisenheim und selbst Ehrenbürger, erinnerte in seiner Rede an die gemeinsame Kindergarten- und Schulzeit. Später habe sich der neue Ehrenbürger stets für die Belange der Kirche eingesetzt. „Er hat seine Ämter mit Leben gefüllt. Otto hat nicht nur verwaltet, sondern auch gestaltet“, erzählte Blaul. Dabei sei die Verbindung zu seinem Heimatort nie abgerissen. Dies betonte auch Johannes Dix, Vorsitzender des katholischen Gemeindeausschusses in Weisenheim: „Otto Georgens zeigte immer Heimatverbundenheit und gleichzeitig auch Weltoffenheit.“ Auch der Humor kam nicht zu kurz. Bei der Feier wurde die Anekdote erzählt, dass Otmar Fischer seinen Georgens einmal als „Weinbischof“ statt Weihbischof angesprochen habe.

Ehrenbürger wird emotional

Georgens zeigte sich in seiner kurzen Ansprache emotional: „Ich bin überwältigt. Danke an alle Weisenheimer für ihre Sympathie und den Wohlwollen.“ Und er sorgte auch für einen Lacher im Publikum: „Ehrenbürger von Weisenheim ist mehr als Kardinal.“

Dann sang er mit Unterstützung von Keyboard-Klängen zwei Lieder, bei denen er den Text umgeschrieben hat: „So schön ist Weisenheim“ basiert auf „Do wird die Wutz geschlacht“ und „Oh Weisrem wie schää“ als pfälzische Version von „Aux Champs Elysées“.

In einem Gespräch mit der RHEINPFALZ äußerte sich Georgens nach der Verleihung zu klerikalen Themen, etwa dem synodalen Weg. Dabei will die katholische Kirche Formate für offene Debatten schaffen und die Teilhabe von Frauen und Männern aus den Bistümern ermöglichen. Auch die Lebensform der Bischöfe und Priester erfordere Änderungen heißt es. „Das geht in die richtige Richtung“, zeigte sich der neue Ehrenbürger überzeugt. Er wünsche sich eine Kirche, die Glaubwürdigkeit zurückgewinnt.

Und wie schätzt er den neuen Papst Leo XIV. ein? „Der Pontifex hat schon wichtige Schwerpunkte gesetzt, wie den Frieden auf der Welt. Aber er braucht etwas Zeit“, sagt Otto Georgens.