Für die Tage vom 13. bis 17. Mai steht in Weisenheim am Berg wieder das Partnerschafts-, Wein- und Heimatfest im Terminkalender. Die Besucher erwartet ein buntes Programm.

Neben vielen kulinarischen Köstlichkeiten und einer großen Bandbreite an Musik ist sicherlich die Inthronisierung der neuen Weinprinzessin Carmen I. ein Höhepunkt des Festes. „Ich freue mich, das Amt als Weisenheimer Weinprinzessin anzutreten und unser schönes Örtchen mit seinen hervorragenden Winzern repräsentieren zu dürfen“, erklärte die Weinhoheit im Vorfeld. Ihre Krönung geht am Donnerstag, 14. Mai, auf dem Dorfplatz über die Bühne. Bereits tags zuvor findet das „Aufwärmen“ zur großen Sause statt. Im Weingut Sippel wird dabei bei einer „Warm-up-Party“ mit der Band Acoustic Fight gerockt.

Dann nimmt am nächsten Tag, Christi Himmelfahrt und Vatertag zugleich, das Heimatfest mit der offiziellen Eröffnung durch Bürgermeister Edmund Müller und der neuen Weinprinzessin um 11 Uhr auf dem Dorfplatz so richtig Fahrt auf. Dazu heizt die Bobenheimer Rockband den Besuchern ordentlich ein. Ab 13 Uhr trifft man sich an der katholischen Kirche im „Café Jacobus“ zu Kaffee und Kuchen. Eine Stunde später startet der traditionelle Festumzug. Parallel steigt im Reimertsheim hinter dem Artrium ein „Vatertag-Open-Air“, wo DJ Kai und Djane Thunderpussy für Stimmung sorgen. Live-Musik präsentiert auf dem Dorfplatz ab 16 Uhr die Hot Stuff Brass Band aus Leipzig mit energiegeladenem Bläser-Pop.

Bingo und Open-Air-Party

Wer sich vom Vortag einigermaßen erholt hat, der kann sich am Freitag ab 17 Uhr auf dem Dorfplatz an der Cocktailbar mit süffigen Drinks wieder in gute Stimmung bringen. Das Artrium lädt um 18.30 Uhr zu einer „Schlender-Weinprobe“ ein. Samstags empfiehlt der veranstaltende Arbeitskreis Heimatfest als Höhepunkt ein Bingo mit Sabine um 16.30 Uhr auf dem Dorfplatz. Wen das Glücksspiel nicht reizt, der kann sich ab 17 Uhr auf der Terrasse der Secco-Hütte bei einer Open-Air-Party vergnügen.

Der Sonntag beim Heimatfest beginnt um 10 Uhr auf dem Dorfplatz mit einem Ökonomischen Gottesdienst unter Mitwirkung des Posaunenchors sowie des ehemaligen Bischofs und neuen Ehrenbürgers Otto Georgens, der die Würdigung um 13 Uhr verliehen bekommt. Zuvor können sich die Gäste ab 11 Uhr ein Weißwurstfrühstück mit Frühschoppen gönnen. Für die akustische Untermalung sorgt dabei das Unterhaltungsorchester Die Bobenheimer.

Spaß für Kinder auf Dorfplatz

Die Palette an kulinarischen Köstlichkeiten an den vielen Stationen ist breitgefächert. So wird etwa im Café Solo Flammkuchen serviert, der Annahof bietet Pizza an und im Hof 54 kann man sich Lachs-, Matjes und Mettbrötchen schmecken lassen. Paella-Duft steigt beim Weinhaus Sonnenberg in die Nase, wer es bodenständig mag, der liegt unter anderem bei der Secco-Hütte mit dem Angebot von Pfälzer Spezialitäten richtig.

Natürlich gibt es beim Heimatfest auch ein Programm für Kinder. Auf dem Dorfplatz können die jungen Besucher bei einer Kinderolympiade herumwuseln und ihre Geschicklichkeit unter anderem auf dem Weinkisten-Parcours oder beim Korkturmbauen zeigen. Auch beim Pfeil- und Dosenwerfen wird es lustig zugehen. Und beim Familienfest im Hof des Artriums haben die Kleinen Gelegenheit, auf einer Hüpfburg herumzutoben oder beim Kinderschminken den Eltern hinterher eine intensive kosmetische Reinigungsaktion zu ermöglichen.