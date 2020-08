Auf lokale Händler hinweisen und darauf aufmerksam machen, wie wichtig es ist, in der Heimat zu shoppen – dafür macht sich die gleichnamige Initiative der Industrie- und Handelskammer (IHK) stark. Auch Dürkheim und Weisenheim am Sand sind wieder dabei.

Die Aktion „Heimat shoppen“ gibt es seit 2014. In der Pfalz gingen als Erstes im Jahr 2018 Pirmasens und Zweibrücken damit an den Start, 2019 gab es das Angebot dann für die gesamte Pfalz. „Aus unserer Sicht lief es sehr gut“, sagt Malin Handrick von der IHK Pfalz rückblickend. 15 Kommunen hätten mitgemacht – mehr als gedacht. Sie weist darauf hin, dass „Heimat shoppen“ keine Kampagne sei, von der die teilnehmenden Händler, Dienstleister und Gastronomen am Ende des Tages direkt mehr Geld in der Kasse hätten. „Es ist eine Imagekampagne, langfristig angelegt“, sagt Handrick.

Aktionen in Planung

Das sieht Tine Michler, die Vorsitzende des Dürkheimer Gewerbevereins, auch so: Bei der Aktion gehe es vor allem darum, den Kunden klarzumachen, wie wichtig der Einzelhandel vor Ort ist. „Und darüber wurde durch die Aktion viel gesprochen“, berichtet sie. Ein Grund für die Dürkheimer Einzelhändler, sich in diesem Jahr nach der Premiere 2019 erneut zu beteiligen. Klar ist, dass es wieder Postkarten oder Aufkleber für die Kundschaft geben wird. Weitere Aktionen seien in Planung, ergänzt Michler.

Doch es reiche nicht aus, nur an den Aktionstagen im September die Werbematerialien auszulegen und einmalige Aktionen anzubieten, sagt IHK-Vertreterin Handrick. Stattdessen gelte es, übers ganze Jahr deutlich zu machen, warum der Handel vor Ort im Vergleich zum Online-Handel einen Mehrwert bieten kann.

Handel hat zu kämpfen

Die diesjährigen Aktionstage sind am Freitag, 11., und Samstag, 12. September. Was genau dann vor Ort angeboten wird, steht in vielen Fällen noch nicht fest. Natürlich habe sich das durch Corona auch verändert, heißt es von der IHK. So soll es zum Beispiel keine größeren Veranstaltungen wie etwa Modenschauen geben.

Auch wenn viele Unternehmen coronabedingt in diesem Jahr andere Sorgen hätten, sagt Malin Handrick: „Es passt dieses Jahr mehr denn je, weil der stationäre Handel im Vergleich zum Online-Handel noch mehr kämpfen muss.“ Doch Corona habe stellenweise auch etwas Gegenteiliges bewirkt. Der eine oder andere gehe inzwischen wieder lieber in den kleinen Hofladen als in den großen Supermarkt.