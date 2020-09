Beim Aktionswochenende „Heimat shoppen“ am 11. und 12. September und darüber hinaus dreht sich in den kommenden Wochen alles um die vielfältigen Angebote des Einzelhandels in den Pfälzer Innenstädten. Eine von pfalzweit 14 beteiligten Kommunen an der Initiative der Industrie- und Handelskammer Pfalz ist Bad Dürkheim. In der Kurstadt stehen beispielsweise den gesamten September über Riesen-Tüten in der gesamten Innenstadt verteilt. Wer dort einkauft, erhält beispielsweise Postkarten oder bei einem größeren Einkaufswert in manchen Läden eine Heimat-shoppen-Stofftasche. „Durch die Werbemittel soll der Kunde darauf aufmerksam gemacht werden, wie wichtig es für die örtlichen Geschäfte ist, dass er in der Stadt bleibt und dort einkauft“, erklärt Tine Michler, die Vorsitzende des Dürkheimer Gewerbevereins den Hintergrund der Initiative.