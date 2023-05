Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Stimmungsvoll inszeniert das Theater an der Weinstraße (TadW) sein Winterstück „Das Traumfresserchen“ nach dem gleichnamigen Kinderbuch von Michael Ende. Mit der Premiere gab es am Wochenende gleich vier Aufführungen im ausverkauften Haus Catoir in Bad Dürkheim.

Was das Aufziehen für die Uhr, das sei der Schlaf für den Menschen, schrieb einmal ein Denker. Doch wie geht es denen, die eine solche Erholung vermissen? Zum Beispiel einem Kind