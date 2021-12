Ein Schaden in Höhe von etwa 2000 Euro ist an einem geparkten Toyoto in der Ellerstadter Bahnstraße entstanden. Wie die Polizei mitteilt, ist das Auto zwischen dem 15. und 23. Dezember durch ein anderes Fahrzeug am Heck beschädigt worden. Die Polizei bittet Zeugen um Hinweise unter Telefon 06322 9630.