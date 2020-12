Eine Hausmauer in der Kirchgasse in Friedelsheim hat ein Autofahrer zwischen Dienstag, 16, Uhr, und Mittwoch, 9 Uhr, beschädigt. Die Polizei vermutet, dass dem Unbekannten das beim Rangieren passiert ist, da er nicht genügend Abstand zu der Wand hielt. Um den von ihm verursachten Schaden von 500 Euro kümmerte sich der Täter nicht. Stattdessen flüchtete er von der Unfallstelle. Die Polizei bittet daher um Hinweise unter Telefon 06322 9630 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.