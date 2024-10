Den ersten Entwurf für den Haushalt 2025 stellt die Stadtverwaltung am Dienstag, 15 Uhr, im Haupt- und Finanzausschuss vor. Im Ergebnishaushalt, der das operative Geschäft der Verwaltung abbildet, rechnet die Verwaltung mit Erträgen in Höhe von 65,85 Millionen Euro. Dem stehen Ausgaben in Höhe von 65,19 Millionen Euro gegenüber. Rechnet man Zinserträge und -aufwendungen hinzu, bliebe ein Jahresergebnis von rund 66.500 Euro. Investieren möchte die Stadt laut Haushaltsplanung 2025 rund 27,14 Millionen Euro.

Nach der ersten Beratung am Dienstag wird der Entwurf in die Fachausschüsse gegeben, ehe er am 26. November erneut im Haupt- und Finanzausschuss diskutiert wird. Auch Bürger können in dieser Zeit Anregungen machen. Beschlossen werden soll der Haushalt vom Stadtrat am 10. Dezember.