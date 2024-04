Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Gemeinde Ellerstadt hat sowohl für dieses als auch für das kommende Jahr einen ausgeglichenen Haushalt. „Dass es Ellerstadt so gut geht, liegt zum großen Teil an der Gewerbesteuer“, sagte Kämmerin Bianca Heinke am Dienstag im Gemeinderat.

Erträge von rund 5,1 Millionen Euro stehen im Jahr 2024 Aufwendungen von rund 4,9 Millionen Euro gegenüber. Im Jahr 2025 rechnet die Gemeinde Ellerstadt mit Erträgen von rund