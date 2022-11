Die Stadt möchte in den kommenden Jahren ihre 186 Wohnungen grundlegend sanieren. Ein Modell für das Vorhaben sind zwei Mehrfamilienhäuser im Hausener Weg, die jetzt bezugsfertig sind.

Die Stadt hatte die beiden Gebäude aus den 1960er-Jahren vor einigen Jahren erworben und seit 2021 saniert. Wie Bauamtsleiter Dieter Petry bei einem Ortstermin mit dem Bauausschuss sagte, seien insgesamt 1,6 Millionen Euro in die Gebäude investiert worden. Dafür sind die elf Wohnungen mit einer Fläche zwischen 40 und 90 Quadratmetern jetzt kernsaniert, beide Gebäude sind gedämmt und energetisch auf dem neuesten Stand. Unter anderem sorgt ein Blockheizkraftwerk im Keller für Strom und Wärme, auf dem Dach wurde eine Photovoltaikanlage mit etwa 56 Kilowattstunden/Peak installiert.

Bis auf das Außengelände sind die Arbeiten abgeschlossen, zwei Wohnungen sind bereits bezogen. Bürgermeister Christoph Glogger (SPD) sprach von einer „richtungsweisenden Entscheidung“, Ressourcen in die grundlegende Sanierung der städtischen Wohnungen zu stecken. Der Sanierungsbedarf sei von Gebäude zu Gebäude unterschiedlich, bei den nächsten Objekten an den Drei Mühlen liege er wahrscheinlich höher, sagte Glogger.

Mieter in der Trift fest verwurzelt

Den beiden Mehrfamilienhäusern in Grethen-Hausen kommt auch deshalb eine wichtige Funktion bei den Plänen der Stadt zu, weil sie zunächst Mietern anderer städtischer Wohnungen angeboten werden, um mit der Instandsetzung weiterer Gebäude beginnen zu können. Wie Glogger im Bauausschuss sagte, spreche eine Mitarbeiterin der Stadt derzeit Mieter vor allem in der Trift an, die dafür infrage kommen. Wie der zuständige Beigeordnete Karl Brust (SPD) gegenüber der RHEINPFALZ erklärte, seien die meisten Mieter aber fest dort verwurzelt und wollten nicht umziehen. Das mache die Gespräche schwierig.

Großer Bedarf an bezahlbarem Wohnraum

Glogger betonte, dass es in der Stadt einen großen Bedarf an bezahlbarem Wohnraum gebe. „Klar ist: Auf dem freien Wohnungsmarkt würden uns die Wohnungen sofort aus den Händen gerissen werden.“ Dabei hätten nicht nur Empfänger von Sozialleistungen Anspruch auf geförderten Wohnraum, wie er im Hausener Weg entstanden ist, sondern auch Menschen oder Familien, deren Einkommen unter einer bestimmten Grenze liege. Dies betreffe beispielsweise auch Handwerker oder Verwaltungsangestellte, wie Karl Brust sagte.

Glogger erklärte auf Nachfrage im Bauausschuss, dass in den kommenden Wochen versucht werde, Mieter anderer städtischer Wohnungen von einem Umzug zu überzeugen, um beim Sanierungsprogramm voran zu kommen. Sollte dies nicht gelingen, werden die Wohnungen anderen Interessenten angeboten.