Am frühen Freitagmorgen hat es in Hausen gebrannt. Nach Angaben von Wehrleiter Karlheinz Bayer hatte sich ein Kaminbrand im Professor-Dillinger-Weg auf den Dachstuhl eines Hauses ausgeweitet. Die 35 Wehrleute aus Bad Dürkheim konnten laut Bayer den Brand unter Kontrolle bringen, so dass nicht der ganze Dachstuhl in Mittelleidenschaft geriet. Niemand wurde verletzt. Die Kriminalpolizei habe den Schaden am Haus auf 300.000 Euro geschätzt, so Bayer. Gegen sieben Uhr morgens, war für die Helfer der Einsatz beendet. Zur Hilfe waren zudem Wehren aus Deidesheim, Freinsheim und Haßloch herbeigeeilt.