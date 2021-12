Ein Unbekannter ist am frühen Dienstagmorgen dabei ertappt worden, wie er in die geschlossene, jedoch nicht abgeschlossene Garage eines Hauses in der Ellerstadter Bruchstraße einbrechen wollte. Wie die Polizei mitteilt, hörte der Hausbesitzer gegen 0.30 Uhr Geräusche und ging zur Garage. Der unbekannte Täter habe daraufhin die Flucht ergriffen und trotz sofort eingeleiteter Fahndung nicht ermittelt werden können. Der Unbekannte wird folgendermaßen beschrieben: etwa 1,85 Meter groß, heller Hoodie, schwarze Hosen und Turnschuhe. Das Gesicht sei verdeckt gewesen. Die Kriminalpolizei Bad Dürkheim bittet um Hinweise unter 06322 9630 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.